Kauza Epstein: Donald Trump na poslední chvíli otočil a Amerika řeší zajímavý rébus
Co znamená pro budoucnost vzpoura v jeho vlastní straně
Zatímco se koncem minulého týdne sociální sítě plnily videi, v nichž si Američané dělali legraci z toho, že Donald Trump měl mít kdysi sex s Billem Clintonem, snažil se Bílý dům vyrovnat s něčím zcela reálným. A tou realitou je vzpoura, jíž prezident čelí ve své vlastní partaji. A nejde o vtipy, které by za pár dnů zvolna vymizely. Jde o další útržkovitě dávkované výbušné informace v mimořádně odpudivé kauze finančníka a sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina, jehož někdejší kontakty s Trumpem se na prezidenta vytrvale lepí jako smůla.
Trump – snad poprvé od svého druhého nástupu k moci – čelil kvůli příběhu plnému podezření ze sexuálního zneužívání a obchodování s lidmi tak obrovskému tlaku veřejnosti i zákonodárců z vlastní strany, že nakonec musel takticky ustoupit. A ačkoli se celé měsíce snažil o přesný opak, nakonec (ve chvíli, kdy bylo jasné, že by ho Kongres díky několika rebelům z jeho strany stejně přehlasoval) souhlasil se zveřejněním dokumentů ze zmíněné kauzy. Jde o obsáhlý materiál, který dnes drží jeho ministryně spravedlnosti a který může – ale nemusí – obsahovat cokoli kompromitujícího o něm, jeho přátelích, vlivných sponzorech i lídrech jiných států. Co tato vynucená otočka znamená pro budoucnost?
Zveřejníme. Nebo raději ne. Nebo ano
Připomeňme stručně povinné souvislosti. Jeffrey Esptein kdysi patřil mezi americkou smetánku, přátelil se nejen s Donaldem Trumpem, ale i s někdejším britským princem Andrewem a mnoha dalšími. Jeho soukromým letadlem letělo bezpočet světových politiků a byznysmenů, včetně zmiňovaného Clintona nebo demokratického ministra financí a – po odhalení prvních dokumentů – již bývalého prezidenta Harvardské univerzity Lawrence Summerse. V bizarním VIP světě těch, kteří byli zapojeni nebo alespoň věděli o Epsteinově obchodu s – často nezletilými – ženami, se potkávali Noam Chomsky, Michael Jackson, saúdský princ i izraelský premiér.
