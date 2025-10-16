0:00
Obálka vydání 47/2025
47/2025 • 17.–23. 11. 2025

Revoluce Jindřicha Rajchla

Jak chce nejradikálnější politik nastupující vládní koalice změnit Česko

Obálka vydání 46/2025
Seznamte se: Světový rekordman a filmová hvězda David Vodstrčil
10.–16. 11. 2025
PŘED TŘEMI LETY SE NÁHLE VYLOUPL JAKO TALENTOVANÝ ŘEČNÍK Autor: Milan Jaroš
Revoluce Jindřicha Rajchla
Investigace: Soud našel důkaz o manipulaci voleb ve prospěch ANO
Vřelost je nejlepší prevence digitální závislosti
Editorial

Význam 17. listopadu se vrací

Erik Tabery

Jedno z nejhezčích hesel sametové revoluce znělo: „Kdo, když ne my, kdy, když ne teď!“ Platí stále.

Anketa

Obáváte se toho, že se po nástupu nové vlády v Česku změní přístup k Ukrajincům?

Komentář

Blíží se zásadní střet prezidenta Petra Pavla s Andrejem Babišem

Erik Tabery

Konflikt zájmů šéfa ANO ohrožuje vznik vlády

Prý kolabuje pražská doprava. Může za to Zdeněk Hřib, nebo milion aut?

Marek Švehla

I dřív běžná diskuse o omezení aut ve městech najednou vypadá jako munice pro kulturní válku

Proč demokraté pořád otálejí

Fareed Zakaria

Co ukázal vládní shutdown a jeho zrušení

Newsletter

Přetížené a nedoceněné. Proč dvě třetiny evropských matek sužuje vyčerpání

Markéta Plíhalová

Nový průzkum odhalil, že péče nejvíc zatěžuje Portugalky, nejméně Němky, Češky jsou někde uprostřed

Téma

Revoluce Jindřicha Rajchla

Ivana Svobodová

Jak chce nejradikálnější politik nastupující vládní koalice změnit Česko

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Česko

Investigace: Soud našel důkaz o manipulaci voleb ve prospěch ANO

Ondřej Kundra

Nové informace o výbušném případu z Blanska, který ukazuje, že přepočítávání hlasů jde v Česku snadno obejít

„Nad požadavky prezidenta se zkusím zamyslet.“ Hrad trvá na tom, aby Babiš veřejně představil řešení střetu zájmů

Kristýna Jelínková, František Trojan

Vyjednávání o aktuálně největší otázce vznikající vlády: Petr Pavel oddaluje jmenování šéfa ANO premiérem

Společnost

Neutírat se po plavání do trička a nevymlouvat se na rozbité brýle

Marek Švehla

Ředitelé znevýhodněných škol diskutovali v Praze o tom, že bez inkluze si už neumějí svoji práci představit 

Zahraničí

BBC přiznala novinářské selhání, za částí kritiky je však cítit politický tlak

Dominika Perlínová

Britská veřejnoprávní stanice se otřásá v základech a bojuje o svou důvěryhodnost

Kdo nakonec bude bydlet v prasečím městě?

Magdaléna Fajtová

Rozdělená nizozemská politická scéna musí řešit jeden zásadní problém: akutní bytová krize už drtí i běžnou střední třídu.

Věda

Do boje o oběžnou dráhu Země vstupuje těžká váha. Evropa doufá, že jí přinese více samostatnosti i bezpečí

Magdaléna Fajtová

V Evropě vzniká konkurent Elona Muska a jeho Starlinku. Vytvoří jej prý evropští giganti v oblasti vesmírných a komunikačních technologií

Manuál na děti

Vřelost je nejlepší prevence digitální závislosti

Markéta Plíhalová

Manuál na děti – série rozhovorů o výchově, 8. díl: S psycholožkou Kateřinou Lukavskou o tom, proč se vyplatí vyrazit do on-line světa se svými dětmi společně a s nadšením

Zdraví

Nejíst maso přestává být cool 

Clara Zanga

Zájem o veganství na Západě opadá a zároveň roste počet střídmých konzumentů masa. Mohou změněné preference pomoci snížit jeho celkovou spotřebu a vylepšit drastické podmínky zvířat ve velkochovech

Výtvarné umění

Během jediné noci jsem zničil polovinu předvolebních billboardů

Jan H. Vitvar

Výtvarník Epos 257 konečně odhaluje svou skutečnou tvář

Kultura

Díky, že můžeme. Oidipus zachraňuje demokracii

Pavel Turek

Výrazný divadelní režisér Michal Hába startuje novou sezonu v ústeckém Činoherním studiu v roli uměleckého šéfa

Událost týdne: Karel Oujezdský se zasloužil o českou kulturu

Jan H. Vitvar

Album týdne: Rosalía stvořila divoké album, při jehož poslechu si vzpomenete na Bacha

Pavel Turek

Dokument týdne: Musel jsem si filmy protrpět a bránit je. V portrétu Mr. Scorsese prohrává realita s mýty

Jindřiška Bláhová

Výstava týdne: Ivan Pinkava a Ján Zelinka v Lounech pamatují na smrt, ale oslavují život

Jan H. Vitvar

Literatura

Pitva jednoho přátelství: Učíme ženy, aby se porovnávaly a předháněly

Barbora Voříšková

Jakub Stanjura ve svém druhém románu Medúzy mapuje rozklad vztahu i žahavý vliv nemocí

Kde život nic nestojí

Radomyr Mokryk

Studium naivity, dezinformací a perzekucí zůstává aktuální

Praha, jak ji neznáte

Jan H. Vitvar

Jeden den v životě

Nechám si to pro sebe

paní Bára

Zen žen

Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper