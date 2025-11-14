Investigace: Soud našel důkaz o manipulaci voleb ve prospěch ANO
Nové informace o výbušném případu z Blanska, který ukazuje, že přepočítávání hlasů jde v Česku snadno obejít
Specialista IT Pavel Nehyba už dnes ví, že před šesti týdny spustil něco velkého. Když si ale večer 3. října sedal doma v Blansku k počítači, aby si na stránce Volby.cz rutinně zkontroloval, zda od něj pirátští kandidáti dostali správně preferenční hlasy, nenapadlo ho to ani v nejmenším. „Nejen, že je neměli. Piráti v našem volebním okrsku neměli vůbec žádný hlas,“ říká Nehyba. „Přišlo mi to podezřelé, protože já pro ně hlasoval, takže minimálně ten můj hlas mít měli.“
Nehyba, sám člen Pirátů, se pro jistotu podíval i na další volební okrsky ve městě a v okolí, a když viděl, že všude pro jeho spolustraníky někdo hlasoval, jen u něj nikdo, napsal to do stranického fóra. Výsledkem byla stížnost Pirátů Nejvyššímu správnímu soudu pro možnou manipulaci voleb.
Soud teď čerstvě rozhodl, že k ní skutečně mohlo dojít. Novinkou přitom je, že podezření jsou tak vážná, že soudci kvůli tomu podali trestní oznámení, což dosud ještě nikdy neudělali. Zjišťování, kdo mohl v Blansku podvádět, nebude mít už na samotný výsledek voleb vliv, přesto ale případ může do budoucna do zdejšího přepočítávání hlasů výrazně zasáhnout.
Velký přesun
