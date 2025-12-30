0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak zachránit děti před TikTokem
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
TV seriály30. 12. 20259 minut

Seriály roku 2025: Trenažér života, doktoři na noční, antibond Oldman a ženy, které se nechtějí mírnit

TOP 10 podle Respektu: Zkouška, Andor, Bílý lotos, Slow Horses, Studio, Urgent, Trochu moc, Adolescent, Zemřít pro sex, Studna

Jindřiška Bláhová

Nečekaně silný rok má za sebou v konečném účtování televizní seriálová tvorba. I v době, kdy streamovací společnosti zahlcují éter rekordním počtem seriálů a hlušiny a kdy ambiciózní románové projekty typu Volejte Saulovi vyklidily prostor často rutinním, méně nákladným minisériím, vzniklo dost věcí, které mírní skepsi ohledně ponuré budoucnosti původní seriálové tvorby. Do našeho výběru deseti sérií se dostal i jeden český počin.

Zkouška (HBO Max) Kanadský komik Nathan Fielder, jenž si udělal jméno komedií Nathan for You, zamotal antropologicko-sociologickou dokumentární show Zkouška leckomu hlavu. Svůj koncept „odžívání si života nanečisto v sériích“, aby „naostro“ jednal „správně“, dal ve druhé řadě do služeb letecké bezpečnosti. Statistiky ukazují, že hlavním důvodem pádů civilních letadel je nekomunikace mezi pilotem a kopilotem. Kdyby se tedy spolu naučili mluvit, mohlo by umírat méně lidí. Série sleduje simulaci tohoto experimentu, v němž herci hrají pasažéry a piloty a do hry vstupují i skuteční profesionálové. Střídáním reality show, dokumentu a nemilosrdného psychologického experimentu se Fielder snaží porozumět mezilidské interakci a (možná také sobě samému). Není jasné, co je realita, co fikce, co parodie, co je vážné, co je on a co postava. Absurdní konstrukt a naprostá autenticita letí stejnou třídou. Nejpřekvapivější televize roku 2025.

↓ INZERCE

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články