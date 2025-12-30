Seriály roku 2025: Trenažér života, doktoři na noční, antibond Oldman a ženy, které se nechtějí mírnit
TOP 10 podle Respektu: Zkouška, Andor, Bílý lotos, Slow Horses, Studio, Urgent, Trochu moc, Adolescent, Zemřít pro sex, Studna
Nečekaně silný rok má za sebou v konečném účtování televizní seriálová tvorba. I v době, kdy streamovací společnosti zahlcují éter rekordním počtem seriálů a hlušiny a kdy ambiciózní románové projekty typu Volejte Saulovi vyklidily prostor často rutinním, méně nákladným minisériím, vzniklo dost věcí, které mírní skepsi ohledně ponuré budoucnosti původní seriálové tvorby. Do našeho výběru deseti sérií se dostal i jeden český počin.
Zkouška (HBO Max) Kanadský komik Nathan Fielder, jenž si udělal jméno komedií Nathan for You, zamotal antropologicko-sociologickou dokumentární show Zkouška leckomu hlavu. Svůj koncept „odžívání si života nanečisto v sériích“, aby „naostro“ jednal „správně“, dal ve druhé řadě do služeb letecké bezpečnosti. Statistiky ukazují, že hlavním důvodem pádů civilních letadel je nekomunikace mezi pilotem a kopilotem. Kdyby se tedy spolu naučili mluvit, mohlo by umírat méně lidí. Série sleduje simulaci tohoto experimentu, v němž herci hrají pasažéry a piloty a do hry vstupují i skuteční profesionálové. Střídáním reality show, dokumentu a nemilosrdného psychologického experimentu se Fielder snaží porozumět mezilidské interakci a (možná také sobě samému). Není jasné, co je realita, co fikce, co parodie, co je vážné, co je on a co postava. Absurdní konstrukt a naprostá autenticita letí stejnou třídou. Nejpřekvapivější televize roku 2025.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu