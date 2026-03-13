Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
13. 3. 20264 minuty

Neexistuje nic, co by vládní poslance přesvědčilo zvednout ruku pro Víta Rakušana

Sněmovní válka o vedení výborů a komisí je v poslední fázi. O posty bojují už jen čtyři opozičníci

Kristýna Jelínková

Čtete jeden z našich newsletterů.

Válku nervů, jak jí v kuloárech poslanci obou táborů přezdívají, vede koalice s opozicí už přes čtyři měsíce. Čerstvá většina měla od začátku – jak už to bývá pravidlem s každým novým funkčním obdobím – problém s částí adeptů do vedení sněmovních orgánů. V některých případech vládní poslanci přes prvotní vzkazy ustoupili, do čela správního výboru zvolili Lukáše Vlčka, do vedení toho bezpečnostního Janu Černochovou a do funkce místopředsedy sněmovny Jana Skopečka. Jinde jsou zatím neoblomní. Konkrétně jde teď o čtyři jména: Jurečka, Hladík, Žáček a Rakušan. 

Koalice v kuloárech ještě tento týden tvrdila, že do čela evropského výboru nezvolí ani Evu Decroix z ODS. Podle vlivných členů ANO už nejde ani tolik o názor vedení hnutí – samotní členové evropského výboru prý na jednání klubu jasně řekli, že exministryni do čela orgánu nezvolí. 

Připomeňme, že mezi jeho členy jsou za ANO například Denis Doksanský, který mimo jiné v kuloárech vyhrožoval opozičnímu poslanci Hlavatému výrokem, aby nedráždil kobru bosou nohou, nebo Otto Vopěnka, tedy volební rival Decroix z Vysočiny. „Zablokovanou situaci“ ale Decroix vyřešila sama – členství v evropském výboru se vzdala s odůvodněním, že se chce věnovat primárně spravedlnosti, jíž je nově stínovou ministryní. V čele výboru tak už s jistotou zůstane její stranický kolega Petr Sokol. 

