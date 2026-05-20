Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Až vás robot obejme
20. 5. 20263 minuty

Jiří Pehe: Okamurova SPD se živí nenávistí, Babiš mlčí

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Jiří Pehe

Politická strategie Tomia Okamury je od jeho vstupu do politiky založena na hledání nepřátel a nenávistných útoků na ně. Kdo je nepřítelem, se mění podle potřeby, způsob vedení nenávistných útoků ale zůstává v podstatě stejný.

Mezi komentátory se vede diskuse, zda je Okamura „komerční fašista“, který si spočítal, že politická obsluha té části společnosti, která je nespokojená s liberální demokracií a nenávidí menšiny, se mu ekonomicky vyplatí. Anebo zda tomu, co hlásá, skutečně věří. Jisté je, že Okamurovi se dílo politické destrukce v podstatě daří, a jeho hnutí Svoboda a přímá demokracie je nyní dokonce součástí vládní koalice.

Není náhoda, že mnoho příznivců Okamurova hnutí Svoboda a přímá demokracie podporuje Rusko ve válce s Ukrajinou. Už proto, že Rusko odmítá „prohnilou“ liberální demokracii a je nepřítelem Západu.

Pro to, koho vyhlásit terčem svých útoků, má Okamura neomylný instinkt. Jsou to skoro vždy ti slabší a bezbranní. 

