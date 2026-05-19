Vedení Slavie se bojí Tribuny Sever. A její fanoušci berou ústupky jako slabost
S bývalým šéfem disciplinární komise Fotbalové asociace Richardem Bačkem o fotbalových fanoušcích, pyrotechnice a trestech za porušování pravidel
Slávistický svět už zná trest za řádění části diváků při derby s konkurenční Spartou – uzavření stadionu na čtyři zápasy, kontumace zápasu a peněžní trest deset milionů korun. Není to ale poprvé, kdy fanoušci Slavie z Tribuny Sever způsobili, že dominantní fotbalový klub české scény se bude muset několik zápasů obejít bez podpory z ochozů – k obdobnému trestu sáhli fotbaloví funkcionáři už v roce 2019 poté, co podporovatelé Slavie hodili několik kusů hořící pyrotechniky do sektoru hostujících fanoušků. Právě tehdy předsedal disciplinární komisi advokát Richard Baček, který nyní říká, že se podobným situacím dá předejít, pokud by došlo k úpravě konkrétních zákonů.
Jak tvrdé mohou a mají být tresty v situacích, jako je ta nedávná z derby Slavie–Sparta, tedy po vtrhnutí fanoušků na hrací plochu, napadení hráčů a jiných diváků, a také při použití pyrotechniky zakázané fotbalovými pravidly a z pohledu zákona, jenž zakazuje zahalování obličejů? Disciplinární komise rozhodla, že Slavia musí zaplatit pokutu deset milionů korun, že bude hrát čtyři zápasy se zavřeným stadionem, tedy bez diváků, a že se utkání kontumuje na výsledek 3:0 ve prospěch Sparty. Je to dostatečný trest za to provinění?
Především tresty musí odpovídat disciplinárnímu řádu Fotbalové asociace. Disciplinární komise nemůže udělit jiný trest, než umožňuje disciplinární řád asociace, což se týká i výše trestu. Kolegové využili toho, že utkání nebylo dohráno, tudíž je možné ho kontumovat. Maximální výšku pokuty definuje konkrétní ustanovení, pro tenhle případ je to deset milionů korun – disciplinární komise tedy využila maximální hranice. V případě uzavření stadionu jsou tři možnosti: buď ho uzavřít celý, tedy že ten tým musí odehrát zápas úplně jinde, což je ale logisticky velmi složité. Další možností je odehrát zápasy bez přítomnosti diváků. No a třetí možností je uzavřít jen část stadionu, tedy třeba Tribunu Sever (Tribuna Sever je jak část stadionu Eden ve Vršovicích, tak i stejnojmenná fanouškovská organizace, pozn. red.). Přemýšlel jsem v tomto případě nad tím, jestli nebylo možné více rozlišit mezi Tribunou Sever a těmi slušnými fanoušky z ostatních tribun. Já osobně, kdybych o tom rozhodoval, bych možná uložil trest třeba jen pro Tribunu Sever, například v maximální hranici šesti zavřených utkání, a pro zbytek stadionu na podstatně méně utkání. Je ale potřeba říct, že těch šest utkání je maximum. Na sociálních sítích se objevovaly i požadavky, aby jim komise zavřela stadion na rok, ale to není možné.
Na eventuální zpřísnění sankce je tedy jen malý prostor. Považujete to, co padlo, za dostatečně odstrašující trest?
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu