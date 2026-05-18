Ján Markoš: Když se příliš tlačí na pilu
O výměně názorů mezi Michalem Šimečkou a deníkem Postoj
Ďábel se prý skrývá v detailech. Kdoví, jestli to platí univerzálně, ale v politické komunikaci určitě. Drobným posunem významů se z protivníka snadno stane nepřítel, z korelace kauzalita, z neúmyslného jednání úmysl. A přestože tyto významové posuny mohou být drobné, škody, které zanechají, bývají naopak často poměrně značné.
Dobrým příkladem tohoto jevu je nový vývoj kauzy Projektu Fórum. Deník Postoj v úterý informoval, že z peněz sdružení byla v roce 2012 zaplacena faktura za telefonní číslo, které v té době používal Michal Šimečka. Ještě předtím však předsedovi Progresivního Slovenska zaslal na toto téma několik otázek.
Šimečka Postoji neodpověděl, ale zareagoval příspěvkem na sociální síti. Tady je jeho první část:
„V neděli večer premiér Fico oznámil, že se těší, co tento týden vyjde najevo na ,příživnickou rodinu Šimečkových‘. V úterý ráno mám v e-mailech otázku od deníku Postoj, který se ptá na fakturu Projektu Fórum z roku 2012 za telefonní služby. V úterý na 13.00 ohlašuje tiskovku bratr bývalého šéfa SIS Pčolinský.
