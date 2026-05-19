0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Až vás robot obejme
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
19. 5. 20264 minuty

Ranní postřeh Martina Bútory: Pozdrav ze „střechy světa“

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Martin Bútora

Nepamatuji si, kdy jsem v životě viděl tak hýřivě jasné barvy. Zvýraznily je exotické kostýmy účinkujících – pestré hedvábné látky, výrazné šperky, dlouhé splývavé rukávy na košilích mužů, kožešinové pokrývky na hlavách přizpůsobené drsným vysokohorským podmínkám. Devět dynamických tanců v bratislavském Divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislavě v podání Tibetského institutu scénických umění přineslo ohromující umělecký zážitek.

V pozadí zněl rychlý rytmus bubnů, v popředí dva hudebníci troubili na dung čen – několikametrový teleskopický dechový nástroj z mosazi. Hluboké tóny dung čenu, které kdysi vibrovaly himálajskými údolími, a rytmy tanců v nás doznívaly ještě dlouho po představení. Superlativy jsou namístě: uchvátila nás kultura nabízející radost a harmonii, které jsou pro tibetský život typické již po staletí.

Tibetská náhorní plošina, „střecha světa“ s průměrnou nadmořskou výškou až 4900 metrů, je domovem obyvatel, jejichž kultura, spojující náboženské rituály s nomádskými tradicemi, se formovala i díky staletím izolace. Hudba propojuje klášterní zpěvy s písněmi nomádů a venkovských komunit. Bratislavské představení představilo i ikonické prvky této kultury: jaky i tradici pití čaje. Jaci jsou pro každodenní život nepostradatelní – poskytují mléko, máslo, vlnu i kůži. Tradiční tibetský máslový čaj se připravuje z mléka jaků.

↓ INZERCE

„Tibetská kultura je jedinečná a mírumilovná kultura, kterou by si svět měl zachovat,“ řekla na úvod akce Suzanne Kiss. S manželem Csabem Kissem poprvé hostili dalajlámu, nejvyššího duchovního vůdce tibetského buddhismu, v roce 2000 v galerii At Home, umístěné v kdysi zchátralé synagoze v Šamoríně, kterou zrenovovali. Nejprve synagogu navštívili čtyři tibetští mniši, aby v jejích prostorách vytvořili magický symbol z barevného písku. mandalu, představující jednotu a rovnováhu. Deset dní sypaly z barevného písku posvátný obraz znázorňující harmonické spojení kruhu a čtverce. Vyvrcholením dalajlámovy návštěvy bylo obřadní vysypání pískové mandaly do Dunaje jako symbol pomíjivosti lidského života.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články