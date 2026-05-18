0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Až vás robot obejme
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Literatura18. 5. 20267 minut

Představte si Pána prstenů, jen místo elfů a hobitů dosaďte králíky

Fantasy sága o Podkinovi Jednooušku je jednou z nejzábavnějších knih, kterou jsme s dcerou četli

Petr Horký

Tu situaci zná každý rodič. Ukládá dítě k spánku, chce mu číst před spaním pohádku, ale osvědčené evergreeny už jsou ohrané. A tak sáhne po nové knížce, kterou koupil na doporučení jiných rodičů, a doufá, že bude mít úspěch, i když jeho samotného bude nejspíš trochu nudit. A výjimečně se stane malý zázrak: knížka pohltí oba. Přesně tohle se mi stalo s fantasy ságou Legenda o Podkinovi Jednooušku, kterou jsem před časem objevil a od té doby s napětím vyhlížím každý další díl.

A kudy chodím, tudy ji doporučuji. Najít v záplavě současné dětské literatury to pravé je totiž celkem oříšek. Zejména pokud je měřítkem Tolkienův Hobit, kterého jsme přečetli už třikrát. Jestli je příběh Bilba Pytlíka oblíbený i u vás, je velká šance, že se vašim dětem bude líbit i Podkin, jehož čtvrtý díl právě vyšel.

Jeho autor Kieran Larwood nezastírá, že právě zakladatel moderní fantasy byl pro něj největší inspirací. A na jeho sáze je to vidět – fiktivní svět zvaný Lanika evokuje Tolkienovu Středozemi, jde tu také o boj dobra se zlem a záchrana světa rovněž spočívá na bedrech malého, zdánlivě slabého hrdiny. V jedné podstatné věci je ale Larwoodův svět Tolkienovi na hony vzdálený: hlavními hrdiny nejsou elfové, hobiti ani lidé, nýbrž králíci. Mají dlouhé uši, živí se mrkvemi a žijí v norách, ale zároveň mluví různými jazyky, mají svá božstva, a když na to přijde, umějí se ohánět mečem. Tahle divoká kombinace funguje překvapivě dobře, ovšem místy je to pro děti docela drsné čtení.

↓ INZERCE

Když zvládla skřety

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články