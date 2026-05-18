Představte si Pána prstenů, jen místo elfů a hobitů dosaďte králíky
Fantasy sága o Podkinovi Jednooušku je jednou z nejzábavnějších knih, kterou jsme s dcerou četli
Tu situaci zná každý rodič. Ukládá dítě k spánku, chce mu číst před spaním pohádku, ale osvědčené evergreeny už jsou ohrané. A tak sáhne po nové knížce, kterou koupil na doporučení jiných rodičů, a doufá, že bude mít úspěch, i když jeho samotného bude nejspíš trochu nudit. A výjimečně se stane malý zázrak: knížka pohltí oba. Přesně tohle se mi stalo s fantasy ságou Legenda o Podkinovi Jednooušku, kterou jsem před časem objevil a od té doby s napětím vyhlížím každý další díl.
A kudy chodím, tudy ji doporučuji. Najít v záplavě současné dětské literatury to pravé je totiž celkem oříšek. Zejména pokud je měřítkem Tolkienův Hobit, kterého jsme přečetli už třikrát. Jestli je příběh Bilba Pytlíka oblíbený i u vás, je velká šance, že se vašim dětem bude líbit i Podkin, jehož čtvrtý díl právě vyšel.
Jeho autor Kieran Larwood nezastírá, že právě zakladatel moderní fantasy byl pro něj největší inspirací. A na jeho sáze je to vidět – fiktivní svět zvaný Lanika evokuje Tolkienovu Středozemi, jde tu také o boj dobra se zlem a záchrana světa rovněž spočívá na bedrech malého, zdánlivě slabého hrdiny. V jedné podstatné věci je ale Larwoodův svět Tolkienovi na hony vzdálený: hlavními hrdiny nejsou elfové, hobiti ani lidé, nýbrž králíci. Mají dlouhé uši, živí se mrkvemi a žijí v norách, ale zároveň mluví různými jazyky, mají svá božstva, a když na to přijde, umějí se ohánět mečem. Tahle divoká kombinace funguje překvapivě dobře, ovšem místy je to pro děti docela drsné čtení.
Když zvládla skřety
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu