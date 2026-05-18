Babiš veřejně ponížil Zůnu. Vybral svého kandidáta na náčelníka generálního štábu
Nástupcem Karla Řehky bude jeho dosavadní zástupce Miroslav Hlaváč, prezident už souhlasil
Ministr obrany Jaromír Zůna a premiér Andrej Babiš se dostali do střetu kvůli budoucímu náčelníkovi generálního štábu a Babiš si v něm prosadil svou: nástupcem Karla Řehky bude jeho dosavadní pobočník Miroslav Hlaváč.
Svůj seznam čtyř kandidátů na post šéfa armády odeslal ministr obrany Babišovi zhruba před měsícem a půl. S Řehkou se Zůna na rozdíl od jiných věcí překvapivě „předdohodli“ na téměř všech jménech: podle informací Respektu byli mezi favority uznávaní generálové Václav Vlček, Petr Čepelka, Petr Svoboda a Jaroslav Míka. Babiš si však ani jedno z těchto jmen uvnitř armády nevybral a sám navrhl Hlaváče.
O dohodu se chtěl Zůna s premiérem pokusit už v pátek před víkendem, kvůli Babišovu velkému vytížení však ke schůzce nedošlo. V tu dobu Babiš Respektu tvrdil, že favorita samozřejmě má, jméno nicméně odmítl prozradit. S ministrem obrany se pak premiér setkal v pondělí ráno, chvíli před začátkem jednání vlády. Konsenzus nenašli, Zůna Hlaváče z dosud nejasného důvodu nechtěl. ČT pak jen po tiskové konferenci řekl: „Osobně jsem hlasoval proti, jelikož jsem si dokázal na zmíněném místě představit vhodnějšího kandidáta.“ Dodal ale, že rozhodnutí vlády respektuje. Jeho favority byli podle obeznámených lidí Svoboda a Čepelka.
Babiš dal i přes Zůnův odpor o Hlaváčovi na vládě hlasovat. Premiérův výběr nakonec podpořili všichni zúčastnění ministři s výjimkou právě Zůny. „Má obrovské zkušenosti a myslím si, že je to ideální kandidát. V rámci kariérního řádu, když je (Hlaváč) prvním náměstkem stávajícího náčelníka generálního štábu, je to pro mě přirozená volba,“ řekl po jednání vlády na tiskové konferenci Babiš.
