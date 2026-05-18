Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Až vás robot obejme
Česko18. 5. 20265 minut

Babiš veřejně ponížil Zůnu. Vybral svého kandidáta na náčelníka generálního štábu

Nástupcem Karla Řehky bude jeho dosavadní zástupce Miroslav Hlaváč, prezident už souhlasil

Kristýna Jelínková
,
Ondřej Kundra
,
Eva Soukeníková

Ministr obrany Jaromír Zůna a premiér Andrej Babiš se dostali do střetu kvůli budoucímu náčelníkovi generálního štábu a Babiš si v něm prosadil svou: nástupcem Karla Řehky bude jeho dosavadní pobočník Miroslav Hlaváč.

Svůj seznam čtyř kandidátů na post šéfa armády odeslal ministr obrany Babišovi zhruba před měsícem a půl. S Řehkou se Zůna na rozdíl od jiných věcí překvapivě „předdohodli“ na téměř všech jménech: podle informací Respektu byli mezi favority uznávaní generálové Václav Vlček, Petr Čepelka, Petr Svoboda a Jaroslav Míka. Babiš si však ani jedno z těchto jmen uvnitř armády nevybral a sám navrhl Hlaváče.

O dohodu se chtěl Zůna s premiérem pokusit už v pátek před víkendem, kvůli Babišovu velkému vytížení však ke schůzce nedošlo. V tu dobu Babiš Respektu tvrdil, že favorita samozřejmě má, jméno nicméně odmítl prozradit. S ministrem obrany se pak premiér setkal v pondělí ráno, chvíli před začátkem jednání vlády. Konsenzus nenašli, Zůna Hlaváče z dosud nejasného důvodu nechtěl. ČT pak jen po tiskové konferenci řekl: „Osobně jsem hlasoval proti, jelikož jsem si dokázal na zmíněném místě představit vhodnějšího kandidáta.“ Dodal ale, že rozhodnutí vlády respektuje. Jeho favority byli podle obeznámených lidí Svoboda a Čepelka.

Babiš dal i přes Zůnův odpor o Hlaváčovi na vládě hlasovat. Premiérův výběr nakonec podpořili všichni zúčastnění ministři s výjimkou právě Zůny. „Má obrovské zkušenosti a myslím si, že je to ideální kandidát. V rámci kariérního řádu, když je (Hlaváč) prvním náměstkem stávajícího náčelníka generálního štábu, je to pro mě přirozená volba,“ řekl po jednání vlády na tiskové konferenci Babiš.

