„Počkáme, až nominují Věru Kovářovou.“ Rodící se vládní koalice přitvrzuje
SPD, Motoristé a část ANO vzkazují hnutí STAN, že Rakušana nezvolí místopředsedou sněmovny
Na obzoru se rýsuje první zkouška pro obměněný poslanecký klub Starostů a nezávislých. Pravděpodobná budoucí vládní koalice původně nabídla hnutí možnost obsadit post místopředsedy sněmovny. Teď ale SPD, Motoristé a část ANO Starostům vzkazují, že jejich nominanta Víta Rakušana nepodpoří. A apelují na ně, aby vybrali jiného kandidáta. Uvnitř klubu tak roste napětí a STAN stojí před otázkou, zda trvat na Rakušanovi, nebo nominovat „kompromisního“ kandidáta v podobě Věry Kovářové.
Velmi osobní
Na prvním uzavřeném jednání klub jednomyslně schválil nominaci předsedy strany Rakušana na obsazení postu ve vedení dolní komory. K jeho volbě však zatím nemohlo dojít kvůli neslučitelnosti funkcí místopředsedy sněmovny a ministra vnitra. Sněmovna se k rozhodnutí dostane nejdřív v polovině prosince, kdy by mohla být jmenovaná nová vláda. Minimálně do té doby zůstane post neobsazen. A je pravděpodobné, že zůstane neobsazen i několik týdnů poté, pokud budou Starostové trvat na svém předsedovi. Ke zvolení potřebuje kandidát získat „prostou většinu“ hlasů. I když Rakušana podpoří další členové koalice Spolu a případně také Piráti, stačit to nebude.
Poslanci SPD včetně jejich předsedy mluví otevřeně o tom, že Rakušana „určitě“ nepodpoří. Neumějí si prý představit, co by se muselo stát, aby se našel byť jediný poslanec či poslankyně, který by ho zvolil. Členům SPD dlouhodobě vadí jeho „postoje“ i fungování v resortu. Co konkrétně? Prý všechno. Jeho hodnoty jsou podle poslanců neslučitelné s těmi jejich. „Je to velmi osobní, je na tom shoda napříč koalicí. Když někomu nadáváte do extremistů a Putinových agentů, fakt není možné ho volit,“ shrnuje důvody v kuloárech jeden z významných členů SPD.
