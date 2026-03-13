Ukrajinci to tu všechno platí, jen se zeptejte maďarských úřadů
Maďaři jdou do voleb, 9. díl
Samozřejmě že Ukrajinci platí opozici proti nám, pošlete si žádost na státní úřad na ochranu suverenity, ten to má ve svých zprávách, sice jsou utajované, ale to by neměl být problém. Jako novináři byste to měli udělat. Takhle zní sdělení, které maďarský premiér Viktor Orbán předal spoluobčanům v rozhovoru pro nezávislý (a proto velmi vzácný rozhovor) týdeník HVG.
Že ukrajinská vláda skrytě financuje opoziční stranu TISZA, která má za měsíc velké šance Orbánův Fidesz po šestnácti letech porazit, je jedním z předvolebních – a nedoložených tvrzení. Ukrajina má podle Orbána zájem odstavit jej od moci2 minOrbán posílá vojáky k hranicím, policie je v pohotovosti. Maďarsku prý hrozí ukrajinský útok, protože na rozdíl od zbytku Evropy dbá na vlastní národní zájem a nevychází Ukrajině ve všem vstříc. (Podle názoru zbytku Evropy a Ukrajiny je Orbán spolehlivý spojenec Ruska a pomáhá mu prosazovat jeho agresivní politiku vůči Evropě a vést reálnou a fyzickou válku proti Ukrajině.)
Ze všech událostí předvolební kampaně to bylo zadržení vozu ukrajinské státní banky na maďarské dálnici, který převážel hotovost. Zásah byl spektakulární, sedm Ukrajinců maďarští celníci zatkli. Ti už jsou doma, v přepočtu více než miliarda korun je zatím v Maďarsku. Úřady tvrdí, že jsou to špinavé peníze, žádný důkaz ale nepředložily. Maďarská média uvedla, že podobné převozy jsou běžné, protože Ukrajina nemá letecké spojení se světem a z Vídně, odkud ukrajinské finanční domy hotovost často vozí, je to nejkratší právě přes Maďarsko.
Týdeník HVG vzal premiéra za slovo a úřad na ochranu suverenity, což je zvláštní těleso s poměrně velkými pravomocemi vytvořené právě za vlády Fideszu, o informace požádal. Nepřišlo nic, ani informace, ani odmítnutí, ani žádná odpověď. Nezávislí analytici jsou z podobných kroků premiéra Orbána zmatení. Jak se ukazuje z poměru politických sil a veřejných nálad, doba, kdy Fideszu stačilo do veřejného prostoru vypustit jakékoli tvrzení nebo obvinění a ono nevyhnutelně zakořenilo, je pryč.
Mohlo by vás zajímat
Trump už není z teflonu. Prezident začíná sklízet nelibost svých voličů
Ján Markoš: Pomocí zákonů vládnou jen amatéři
Kaliňák s Ficem chtějí vládnout díky výjimkám