13. 3. 202646 minut

Hnutí MAGA po Česku: Stačí inspirace Trumpem k jeho náklonnosti?

Vládneme, nerušit #51: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a Ondřejem Kundrou

Kristýna Jelínková
,
František Trojan
,
Ondřej Kundra

Vládneme, nerušit #51: Motoristé sobě, ANO i SPD vidí pro svoje vládnutí inspiraci v Donaldu Trumpovi a v jeho hnutí MAGA. Tato inspirace se projevuje na rétorice zástupců vlády, ale současně už i na zákonech. Koho se „trumpovská“ politika dotkne? Jak rychle? A budou nás pak Spojené státy mít navzdory nízkým výdajům na obranu v přízni? To rozebrali Kristýna Jelínková, Ondřej Kundra a František Trojan v novém díle podcastu Vládneme, nerušit.

