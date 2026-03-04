Koho vláda vyšle do souboje s Pavlem? Kampaň jako další fáze sporu
Vládneme, nerušit #55: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou
Vládneme, nerušit #55: Petr Pavel oznámil, že se navzdory Petru Macinkovi hodlá účastnit letního summitu NATO v Ankaře. Spor mezi hradem a Černínským palácem tak vstoupil do další fáze. Rozseknout je bude muset Andrej Babiš, který své rozhodnutí oddaluje minimálně na pondělní koaliční radu. Vztahy mezi prezidentem a vládou jsou tak zatím velmi ochlazené a s blížící se prezidentskou kampaní se jejich oteplení ani neočekává. Kam až konflikt může zajít a koho vyšle vláda do souboje s Petrem Pavlem? O tom si povídají František Trojan, Filip Zelenka a Kristýna Jelínková v nové epizodě.
