Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Goodbye, Orbán
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
24. 4. 202644 minut

Petr Macinka jako stín Jana Lipavského? Babišova vláda částečně navazuje na své předchůdce

Vládneme, nerušit #57: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Ondřejem Kundrou a Filipem Zelenkou

Filip Zelenka
,
Kristýna Jelínková
,
Ondřej Kundra

Vláda Andreje Babiše za první měsíce své vlády ukázala, že v řadě případů drží kontinuitu v zahraniční politice. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka jel jako první na Ukrajinu, navštívil také Izrael, Maroko nebo Saudskou Arábii. Premiér Andrej Babiš na druhou stranu navzdory ztrátě spojence v osobě Viktora Orbána navázal vztahy se všemi důležitými evropskými politiky, jako jsou italská premiérka, německý kancléř nebo francouzský prezident. Kam budou Babiš a Macinka dále směřovat zahraniční politiku Česka? A jak vnímat vládní kritiku předsedy Senátu Miloše Vystrčila za jeho plánovanou cestu na Tchaj-wan? O tom se v novém dílu podcastu bavili Kristýna Jelínková, Ondřej Kundra a Filip Zelenka.

↓ INZERCE

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články