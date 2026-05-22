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12. 6. 20261 hodina 32 minut

Britové už o brexitu mluvit nechtějí

S Lukášem Dolanským a Janem Váškou o tom, kam dospělo Spojené království 10 let od referenda o brexitu.

Dominika Perlínová

Proč se britští premiéři a premiérky střídají jako na kolovrátku a může za to odchod Spojeného království z Evropské unie? A přinesl brexit zemi něco pozitivního? Nejen o tom diskutovali bývalý zahraniční zpravodaj České televize v Bruselu a Londýně Lukáš Dolanský a expert na Velkou Británii Jan Váška z Fakulty sociálních věd Univerzity karlovy v rámci Debaty Respektu v Knihovně Václava Havla. Večerem provázela Dominika Perlínová.

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