0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Sudetští Němci se vracejí
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
4. 5. 202658 minut

Snesitelnější bolest a účinnější diagnostika? Potřebujeme aktivnější pacienty a lidštější lékaře

Záznam debaty z festivalu AFO o dialogu mezi pacienty, lékaři a vědou s Anežkou Daškovou, Sárou Filipovou a Lenkou Součkovou

Zuzana Machálková

Pacient cítí bolest, ale lékař ji nepotvrzuje. Data nic neukazují a diagnóza zůstává neznámá. Situace, ve které se ocitá značná část společnosti. Například jen u endometriózy, kterou trpí přibližně deset procent žen, trvá diagnostika mezi sedmi až deseti lety. Vzniká tak propast mezi pacienty, lékaři a vědou. Jak na dialog mezi těmito oblastmi? Jak by měl postupovat pacient, který má potíže, ale nedostává se mu odpovědi, jak je řešit? Co lékařům brání v tom, aby pátrali po možné diagnóze? A jak by vědě prospělo, kdyby v ní byli pacienti rovnými partnery, nikoliv jen "subjekty"? V záznamu z debaty Respektu na mezinárodním festivalu populárně-vědeckých filmů AFO v Olomouci debatovaly neuroložka Oblastní nemocnice Příbram, lékařská poradkyně SMÁCI z.s. a pacientka s chronickým onemocněním Anežka Dašková, vědecká pracovnice v CREATIC a členka lektorského týmu EUPATI Lenka Součková, která rovněž působí v CZECRIN, a Sára Filipová - doktorandka v oboru Lékařské chemie a klinické biochemie na Univerzitě Palackého v Olomouci, která se zaměřuje na endometriózu. Moderuje Zuzana Machálková.

↓ INZERCE

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Podcast je součástí série

Veřejné debaty

124 článků
59 podcastů
Všechno k sérii

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články