Snesitelnější bolest a účinnější diagnostika? Potřebujeme aktivnější pacienty a lidštější lékaře
Záznam debaty z festivalu AFO o dialogu mezi pacienty, lékaři a vědou s Anežkou Daškovou, Sárou Filipovou a Lenkou Součkovou
Pacient cítí bolest, ale lékař ji nepotvrzuje. Data nic neukazují a diagnóza zůstává neznámá. Situace, ve které se ocitá značná část společnosti. Například jen u endometriózy, kterou trpí přibližně deset procent žen, trvá diagnostika mezi sedmi až deseti lety. Vzniká tak propast mezi pacienty, lékaři a vědou. Jak na dialog mezi těmito oblastmi? Jak by měl postupovat pacient, který má potíže, ale nedostává se mu odpovědi, jak je řešit? Co lékařům brání v tom, aby pátrali po možné diagnóze? A jak by vědě prospělo, kdyby v ní byli pacienti rovnými partnery, nikoliv jen "subjekty"? V záznamu z debaty Respektu na mezinárodním festivalu populárně-vědeckých filmů AFO v Olomouci debatovaly neuroložka Oblastní nemocnice Příbram, lékařská poradkyně SMÁCI z.s. a pacientka s chronickým onemocněním Anežka Dašková, vědecká pracovnice v CREATIC a členka lektorského týmu EUPATI Lenka Součková, která rovněž působí v CZECRIN, a Sára Filipová - doktorandka v oboru Lékařské chemie a klinické biochemie na Univerzitě Palackého v Olomouci, která se zaměřuje na endometriózu. Moderuje Zuzana Machálková.
