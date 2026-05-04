Sudetští Němci se vracejí
a český boj o minulost nekončí + rozhovor s Berndem Posseltem
Editorial
Anketa
Respekt • Despekt
Komentář
Chtěli jsme vypořádání s vlastní minulostí? Teď je tady
Marek Švehla
První Sudetoněmecký sněm na území Česka demonstruje sílu občanské společnosti, na tahu je teď ale premiér
Karel III. přijel do Washingtonu zachraňovat zvláštní vztahy. Je ale něco takového možné s Trumpem?
Dominika Perlínová
Britové a Američané k sobě pod novým americkým „králem“ stále hůře hledají cestu
Rusko na Sahaře prohrává
Tomáš Lindner
Dobrá zpráva, která však pro místní a ani pro Evropu přesto není důvodem k radosti
Fareed Zakaria: Na Trumpovo pohrdání všemi okolo začínáme doplácet
Fareed Zakaria, The Washington Post
Američtí spojenci už uzavírají první dohody, jen aby se vyhnuli jednání s Washingtonem
Téma
Česko
Putin vyhrožuje zničením dvěma továrnám v Česku, ale skutečný cíl operace je jiný
Ondřej Kundra
Jak fungují zdejší výrobci dronů pro Ukrajinu, které komplikují postup Rusů na frontě
Pavel chce dál jet na summit NATO, Macinka připravuje odvetu
Ondřej Kundra, Kristýna Jelínková
Co chce ministr zahraničí udělat prezidentovi a jak na to chce hlava státu odpovědět
Vladimír Špidla představil novou stranu
Filip Zelenka
Nová sociální demokracie chce uspět s tradiční levicovou politikou a „přeformulovat pojetí práce“
Půjdeme do menšího? Jak se v krizi bydlení zmenšuje prostor pro život
Clara Zanga
Malý byt pro rodinu byl kdysi vnímán jako přechodné nebo startovací řešení. Dnes se z něj stává kvůli nedostupnému bydlení cílová stanice
Zahraničí
Republikánská strana má problém s nacismem
Tom Nichols, The Atlantic
Jak se z ní stalo útočiště pro slogany a myšlenky, které jako by vypadly ze Třetí říše?
Reportáž NYT z Bejrútu: Šibeniční humor nabízí úlevu od blízkovýchodních válek
Abdi Latif Dahir, The New York Times
Arabští digitální tvůrci chrlí na sociální sítě provokativní obsah, aby se vyrovnali s konflikty a vnesli trochu odlehčení do bolesti, která je často až příliš syrová
Trump v Bílém domě organizuje reality show o svém nástupci
Dominika Perlínová
Marco Rubio, nebo J. D. Vance? Kdo po Trumpovi převezme vůdčí pozici v Republikánské straně
Společnost
Ekonomika
Kultura
Ráda dělám šlépěje v čerstvě napadaném sněhu
Pavel Turek
Špičková sopranistka a dirigentka Barbara Hannigan přijede na Pražské jaro s extrémně náročnými a stejně tak uhrančivými hudebními díly