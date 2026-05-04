Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Sudetští Němci se vracejí
Obálka vydání 19/2026
19/2026 • 4.–10. 5. 2026

Sudetští Němci se vracejí

a český boj o minulost nekončí + rozhovor s Berndem Posseltem

Jak si Hurvínek představoval válku
Demonstrace SPD proti sjezdu sudetských Němců v Brně Autor: Matěj Stránský
Sudetští Němci se vracejí 
Putin vyhrožuje zničením dvěma továrnám v Česku, ale skutečný cíl operace je jiný
Půjdeme do menšího? Jak se v krizi bydlení zmenšuje prostor pro život
Editorial

Byl Masaryk vlastizrádce?

Erik Tabery

Petr Pavel neiniciuje zánik Česka - a nechtěl ho ani Masaryk. Jde o hledání cest, jak udělat Evropu silnější

Anketa

Jak se v posledních desetiletích změnil vztah místních obyvatel k německé minulosti vašeho města?

Respekt • Despekt

Komentář

Chtěli jsme vypořádání s vlastní minulostí? Teď je tady 

Marek Švehla

První Sudetoněmecký sněm na území Česka demonstruje sílu občanské společnosti, na tahu je teď ale premiér 

Karel III. přijel do Washingtonu zachraňovat zvláštní vztahy. Je ale něco takového možné s Trumpem?

Dominika Perlínová

Britové a Američané k sobě pod novým americkým „králem“ stále hůře hledají cestu

Rusko na Sahaře prohrává

Tomáš Lindner

Dobrá zpráva, která však pro místní a ani pro Evropu přesto není důvodem k radosti

Fareed Zakaria: Na Trumpovo pohrdání všemi okolo začínáme doplácet

Fareed Zakaria, The Washington Post

Američtí spojenci už uzavírají první dohody, jen aby se vyhnuli jednání s Washingtonem

Noční můra ODS má jméno Kuba. Láká do svého hnutí komunální politiky

Kristýna Jelínková

Téma

Sudetští Němci se vracejí 

Marek Švehla

A český boj o minulost nekončí

Děti se mě ptaly: Co tu děláš? Proč se nevrátíš tam, odkud jsi přišel?

Tomáš Lindner

S mluvčím sudetských Němců Berndem Posseltem o nacionalismu, respektu k české vnitřní diskusi a důvěře ve smíření

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Česko

Putin vyhrožuje zničením dvěma továrnám v Česku, ale skutečný cíl operace je jiný

Ondřej Kundra

Jak fungují zdejší výrobci dronů pro Ukrajinu, které komplikují postup Rusů na frontě

Pavel chce dál jet na summit NATO, Macinka připravuje odvetu

Ondřej Kundra, Kristýna Jelínková

Co chce ministr zahraničí udělat prezidentovi a jak na to chce hlava státu odpovědět

Vladimír Špidla představil novou stranu

Filip Zelenka

Nová sociální demokracie chce uspět s tradiční levicovou politikou a „přeformulovat pojetí práce“ 

Půjdeme do menšího? Jak se v krizi bydlení zmenšuje prostor pro život

Clara Zanga

Malý byt pro rodinu byl kdysi vnímán jako přechodné nebo startovací řešení. Dnes se z něj stává kvůli nedostupnému bydlení cílová stanice 

Zahraničí

Republikánská strana má problém s nacismem

Tom Nichols, The Atlantic

Jak se z ní stalo útočiště pro slogany a myšlenky, které jako by vypadly ze Třetí říše?

Reportáž NYT z Bejrútu: Šibeniční humor nabízí úlevu od blízkovýchodních válek

Abdi Latif Dahir, The New York Times

Arabští digitální tvůrci chrlí na sociální sítě provokativní obsah, aby se vyrovnali s konflikty a vnesli trochu odlehčení do bolesti, která je často až příliš syrová

Trump v Bílém domě organizuje reality show o svém nástupci

Dominika Perlínová

Marco Rubio, nebo J. D. Vance?  Kdo po Trumpovi převezme vůdčí pozici v Republikánské straně 

Společnost

Udělat dva kroky vzad, naštípat dříví, vymlátit vztek do polštáře

Markéta Plíhalová

Odborníci pomáhají lidem ovládnout hněv tak, aby neubližoval

Ekonomika

Vládní regulace cen paliv je symbolická. Ale i to je důležité

Filip Zelenka

S ekonomem Jaroslavem Borovičkou o vládní reakci na zvyšující se ceny paliv, historických ropných šocích a o dalším vývoji blízkovýchodní krize

Kultura

Ráda dělám šlépěje v čerstvě napadaném sněhu

Pavel Turek

Špičková sopranistka a dirigentka Barbara Hannigan přijede na Pražské jaro s extrémně náročnými a stejně tak uhrančivými hudebními díly

Výstava týdne: Od Funèse k Tarkovskému – Bold Gallery zkoumá vztah mezi kinematografií a současnou malbou

Jan H. Vitvar

Album týdne: Hnus, mučení i Gen Z hlášky – Hihihahaholky berou do ruky Kladivo na čarodějnice

Pavel Turek

Film

Dobrácký slovenský truhlář a židovská vdova pomohli Američanům pochopit holokaust

Jindřiška Bláhová

Proč Československo (mimo jiné ) získalo za film Obchod na korze v roce 1966 prvního Oscara

Literatura

O psech a lidech

Josef Chuchma

Alena Machoninová stvrzuje svůj talent

Dickens 2.0

Hana Ulmanová

Jeden den v životě

Trochu jiné kamenivo

Olga Gardašová

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper