Album týdne: Hnus, mučení i Gen Z hlášky – Hihihahaholky berou do ruky Kladivo na čarodějnice
Kolik brutálních podob na sebe může vzít nenávist vůči ženám, zachycuje nové album SSSCREAM tria Hihihahaholky. Vychází ze scénické performance, jíž za inspiraci posloužil román Václava Kaplického Kladivo na čarodějnice i jeho následná filmová verze. Rapová trojice ho i v této konceptuální podobě pokřtila na sklonku dubna v pražském Divadle X10.
Kontrast je jasný hned v prvních třiceti vteřinách. Po krátké citaci z knihy o žebračce, která se pokouší z kostela ukrást svěcenou hostii, se ke slovu dostávají Hihihahaholky: „Já jsem jenom poor bitch, nemám co do huby.“ Album víceméně ctí děj a objevují se tu známé postavy jako třeba inkvizitor Boblig, děkan Lautner nebo jeho kuchařka Zuzana, ale tím veškeré spojitosti s minulostí končí. Trojice někdejších studujících z DAMU Alena Novotná, Štěpánka Todorová a producent a DJ Matěj Šíma míří přímo do současnosti, až z toho mrazí.
Ve skladbách jako Výslech se středověké násilí potkává s rapovým slangem: „Gatě dolu, čubko, chcípni,“ zazní v tracku, který líčí inscenovaný proces, zvrácenou chuť mučit i strach, který pociťuje žena, jíž hrozí bolest a smrt. I v dalších skladbách je přítomná smrt, tortura nebo hnus. Jazykové archaismy se tu úplně organicky proplétají s humorem, anglicismy a Gen Z hláškami. Hudebně se jedná o zatím nejpestřejší nahrávku skupiny Hihihahaholky. Především proto, že středověká východiska a samotný děj umožnily sáhnout po dobových vlivech, inspiracích ze soundtracků k historickým filmům, chvíli hrát akusticky a chvíli zase vše obalit do zvuku metalových kytar. Vše tu slouží údernosti příběhu koncentrovaného do 40 minut.
Na příkladu čarodějnických procesů ukazují pradávnou potřebu patriarchátu kontrolovat ženská těla, ale v roce 2026 mluví hlavně o snahách omezovat právo na interrupci, jak o to usiluje třeba Hnutí pro život. Hihihahaholky ve své riot grrrl rapové performanci zpřítomňují všechny tendence, jimiž jsou v současnosti démonizovány termíny jako feminismus nebo gender. „Ztrestejte taky ty potížistky, feministky, aktivistky, anarchistky, političky, buzny, transky, zalepte jim huby, utáhněte pásky,“ ozývá se ze skladby Hon.
