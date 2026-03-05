Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Na filipojakubskou noc hořely na vrcholech českých kopců opět po roce ohně čarodějnic. Uplynulo třicet let od chvíle, kdy byl v Praze na prázdné nábřežní parcele dostavěn Tančící dům. V Břeclavi bylo uvedeno do provozu největší bateriové úložiště současného Česka. Žijeme v čase, kdy se proti Evropanům ostře staví nejen Čína a Rusko, ale spolu s nimi i Spojené státy americké, a já myslím, že bychom unikátnost této skutečnosti neměli podceňovat – a probudit se, citoval i český tisk slova pronesená francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem během veřejného vystoupení na schůzce lídrů Evropské unie v Řecku. V Americe zemřela klinická psycholožka Edith Eva Eger, rodačka z československých Košic, která přežila Osvětim a před smrtí sepsala knihu pamětí Máme na vybranou. Novým předsedou lidovců byl na stranickém sjezdu zvolen jihomoravský hejtman Jan Grolich. Americká válka s Íránem prohloubila nedostatek pistácií, informovaly sdělovací prostředky. Premiér Andrej Babiš přiznal na sociální síti, že „podle čísel došlých z NATO“ Česká republika letos nesplní svůj dobrovolně přijatý závazek vůči spojencům a nevydá na svou obranu ani naprosto minimální částku ve výši dvou procent HDP. Summit NATO očekává od všech členských států potvrzení nastoupené cesty ke zvýšení obranných výdajů na pět procent a do toho z Česka přijedou ministři obrany a zahraničí a premiér a budou všem vysvětlovat, že my to nepotvrdíme, protože budeme místo toho přidávat lidem na důchodech. A rádi bychom vás požádali, abyste za nás bojovali, glosoval přístup současné vlády a jejích voličů filmový režisér a major v záloze Václav Marhoul. Na Cínovci a v obci Hora Svatého Šebestiána byly otevřeny čtyři nové útulny určené k odpočinku či k přespání pro lidi putující kolem nich po Stezce Českem. Úřady oznámily, že už nebudou zveřejňovat statistiku informující o přínosu ukrajinských uprchlíků pro českou ekonomiku, ale údaje o eventuální kriminalitě Ukrajinců se budou zveřejňovat nadále, protože je předseda hnutí SPD a momentálně šéf českého sněmu Tomio Okamura potřebuje ke svým útokům proti ukrajinské menšině. Pohotoví pasažéři objevili při návratu z Paříže během čerpání benzinu u Rozvadova ve svém zájezdovém autobuse podezřele vypadající hmyz, na místě ho „eliminovali“ a přivolaný odborník později potvrdil, že šlo o invazní sršeň asijskou. Průvod samurajů po Karlově mostě zahájil festival japonské kultury v Praze. Počkej uvnitř! vyhrožoval kapitán fotbalové Slavie Jan Bořil rozhodčímu po odpískání penalty proti svému týmu a disciplinární komise jej za to potrestala zákazem startu na sedm zápasů. Vedení České advokátní komory zamítlo požadavek advokáta, poslance SPD a aktivisty bojujícího za vítězství Rusů na Ukrajině Jindřicha Rajchla, aby potrestalo karlovarského právníka Karla Jelínka za to, že na sociálních sítích začal Rajchlovi říkat Jindolf HeilRajchl; podle odborníků představuje verdikt změnu v náhledech komory, protože předchozí označení Rajchla za „Hitlera po výkrmu“ vyneslo Jelínkovi půlroční zákaz výkonu advokátské profese. Zástupci české pobočky Světového fondu na ochranu přírody vysadili do řeky Moravy na Olomoucku tisíce malých jeseterů. Český hydrometeorologický ústav předpověděl, že v létě přijde El Niňo a zřejmě bude silné.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Mohlo by vás zajímat
Sudetští Němci se vracejí
A český boj o minulost nekončí