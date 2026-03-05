Pět českých zpráv
Evropská komise zažaluje Česko
Kvůli nedodržování pravidel o evropském zatýkacím rozkazu se Evropská komise rozhodla zažalovat Česko a Maďarsko. Státy podle exekutivy nedodržují rámcové rozhodnutí Rady Evropské unie o evropském zatýkacím rozkazu. Jedná se o předpis přijatý v roce 2002, který umožňuje státům rychleji si mezi sebou předávat osoby podezřelé nebo odsouzené za trestné činy. Záležitostí se bude zabývat Soudní dvůr Evropské unie. První formální výzvu k nápravě zaslala komise Česku už v roce 2020. Stát na to sice reagoval pozměňujícím zákonem, podle komise však její obavy nebyly vyřešeny. Ministerstvo spravedlnosti teď zahájilo legislativní práce směřující k tomu, aby byly požadavky Evropské komise promítnuty co nejdříve do českého právního řádu.
Podpůrný fond bude od Agrofertu vymáhat miliony
Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond bude kvůli střetu zájmů někdejšího majitele a současného premiéra Andreje Babiše vymáhat po nižších desítkách firem z holdingu Agrofert podpory za miliony korun. Po úterní schůzi sněmovního zemědělského výboru to řekl předseda představenstva fondu Josef Kučera. Podklady by měl mít do konce dubna, do konce června pak zahájí vymáhání. Následně zveřejní analýzy, na základě kterých ke kroku přistoupili. Vymáhání se týká dotací a podpor, které Agrofert obdržel v letech 2017–2021, tedy v době, kdy byl Babiš předsedou vlády. V minulosti exministr zemědělství Marek Výborný mluvil o tom, že veškeré veřejné podpory z těchto let byly v rozporu se zákonem o střetu zájmů a holding je měl vrátit. Agrofert opakovaně tvrdil, že pro navrácení není důvod.
