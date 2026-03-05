O psech a lidech
Alena Machoninová stvrzuje svůj talent
Když rusistka Alena Machoninová (1980) publikovala svoji první prózu Hella, byla z toho jedna z tuzemských literárních událostí roku 2023. V knize rekonstruovala život Heleny Frischerové, která se stala předobrazem Ri, hlavní ženské postavy prvorepublikového, k sovětské realitě kritického románu Jiřího Weila Moskva-hranice.
Češka Frischerová pobývala ve stalinském SSSR, kam odjel pracovat její manžel. Byla zatčena, v gulagu protrpěla deset let. Machoninová se z dochovaných fragmentů snaží složit její ucelenější portrét, současně píše o svém životě v Rusku a kráse i limitech překladatelské práce.
K Rusku se váže i převážná část autorčiny nové prózy Co myslíš, co vidí. Je vystavěna tak, že pisatelka píše ve třetí osobě o ženě, jejím manželovi a jejich psu; z nesčetných indicií a už jen ze základních informací, jež jsou o Machoninové volně k dispozici, je patrné, že běží o text krajně autobiografický.
Kdosi kdesi, ale je jasné, kdo a kde
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Mohlo by vás zajímat
Sudetští Němci se vracejí
A český boj o minulost nekončí