Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Sudetští Němci se vracejí
Literatura3. 5. 20265 minut

O psech a lidech

Alena Machoninová stvrzuje svůj talent

Josef Chuchma

Když rusistka Alena Machoninová (1980) publikovala svoji první prózu Hella, byla z toho jedna z tuzemských literárních událostí roku 2023. V knize rekonstruovala život Heleny Frischerové, která se stala předobrazem Ri, hlavní ženské postavy prvorepublikového, k sovětské realitě kritického románu Jiřího Weila Moskva-hranice. 

Češka Frischerová pobývala ve stalinském SSSR, kam odjel pracovat její manžel. Byla zatčena, v gulagu protrpěla deset let. Machoninová se z dochovaných fragmentů snaží složit její ucelenější portrét, současně píše o svém životě v Rusku a kráse i limitech překladatelské práce.

K Rusku se váže i převážná část autorčiny nové prózy Co myslíš, co vidí. Je vystavěna tak, že pisatelka píše ve třetí osobě o ženě, jejím manželovi a jejich psu; z nesčetných indicií a už jen ze základních informací, jež jsou o Machoninové volně k dispozici, je patrné, že běží o text krajně autobiografický. 

Kdosi kdesi, ale je jasné, kdo a kde 

