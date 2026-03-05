Byl Masaryk vlastizrádce?
Petr Pavel neiniciuje zánik Česka - a nechtěl ho ani Masaryk. Jde o hledání cest, jak udělat Evropu silnější
Prezident Petr Pavel pobouřil české národovce. V debatě s veřejností totiž prohlásil: „Já jsem myšlenku Spojených států evropských už několikrát zdůrazňoval jako pravděpodobně jediné řešení pro Evropu, pokud bude chtít zůstat relevantní na světové mapě. Stále se ukazuje, že následující období – a nebude úplně krátké – bude obdobím globálních velmocí. A Evropa může být globální velmocí pouze tehdy, když bude mluvit jedním hlasem.“
Politici za SPD, Motoristy a různá další uskupení přišli s tezí, že je to projev „velezrady“ (např. europoslanec za proruskou stranu Stačilo! Ondřej Dostál), případně „Tomáš Garrigue Masaryk se musí v hrobě obracet“ (senátorka Jana Zwyrtek Hamplová).
Libor Vondráček, předseda strany Svobodných, která je rozpuštěna v poslaneckém klubu SPD, také odkazoval na Masaryka: „Zánik České republiky jako jediné řešení, tak to vidí současný prezident České republiky. Podle Petra Pavla je potřeba vznik Spojených států evropských. Bolí mě u srdce z jeho včerejších slov a stydím se, když pomyslím na otce zakladatele našeho státu.“
Nechci nijak zlehčovat bolest a stud pana Vondráčka, protože kandidovat společně s extremisty z SPD musí způsobovat skutečně velké bolení žaludku. Nicméně o Masaryka nemusí mít strach. On byl totiž jedním z prvních autorů myšlenky federální Evropy.
