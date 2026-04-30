Noční můra ODS má jméno Kuba. Láká do svého hnutí komunální politiky
Zatímco opozice ve sněmovně stále hledá recept na to, jak bojovat s hegemonem české politiky Andrejem Babišem, za zdmi dolní komory se jméno tolik Babiš neřeší. Nové hnutí Martina Kuby Naše Česko se chce odlišit a „Antibabiš politiku“ zcela vynechat. Na prvních billboardech v ulicích slibují „rozumná řešení místo nekonečných hádek“. Na nové doméně Česko.cz pak tipují, „že nejste úplně spokojení se současnou politikou“. A podobně jako k potenciálním voličům Kuba mluví i k možným budoucím členům hnutí.
Ve strukturách ODS hledá nespokojené straníky, kterým chce rovněž nabídnout „něco jiného“. Už dříve nabídku vyslyšeli třeba senátoři Zbyněk Sýkora nebo Tomáš Fiala. Teď se Kubova pozornost upřela na Středočeský kraj, region současného předsedy ODS Martina Kupky.
V pondělí ukončila členství v ODS zastupitelka kraje a dosavadní radní Kutné Hory Kateřina Daczická. Zdůvodnila to tím, že byla svědkem i nechtěným účastníkem vnitrostranických sporů. Ve čtvrtek pak stranu opustila i starostka Berouna Soňa Chalupová. Na rozdíl od Daczické ale nemíří do hnutí Naše Česko rovnou, chce prý čas na rozmyšlenou. Odchod zdůvodnila tím, že ODS přestala být pravicovou stranou.
Spolu s Chalupovou odcházejí i další členové místního sdružení – jeho prvního místopředsedu Davida Minaříka ve čtvrtek na sociálních sítích Martin Kuba přivítal jako „další posilu do týmu“. A hledání či přetahování nových tváří do hnutí Naše Česko tím rozhodně nekončí, naopak.
