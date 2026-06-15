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Česko15. 6. 20265 minut

Další podporovatel Filipa Turka dostal práci na ministerstvu životního prostředí

Oddělení klimatické politiky povede člen Jaguar klubu Lukáš Vaverka

Magdaléna Fajtová
,
František Trojan

Vedoucím samostatného oddělení klimatické politiky a Green Dealu na ministerstvu životního prostředí bude Lukáš Vaverka, jeden z členů Jaguar klubu Filipa Turka. Respektu to potvrdil zdroj obeznámený s děním na resortu. Vaverka má pouze bakalářské vzdělání (v oboru evropská studia na FSS MUNI), přestože podmínkou na jeho pracovní pozici je minimálně magisterský titul.

Doposud působil jako publicista píšící o automobilech a automobilovém průmyslu. Nové oddělení na ministerstvu existuje od 1. dubna. Ve své agendě se má věnovat tomu, co má neformálně na starosti zmocněnec Filip Turek. Čestný předseda Motoristů na dotaz Respektu k nově obsazené funkci oddělení napsal: „(Vaverka) je expert na dopady Green Dealu primárně ohledně automobilového průmyslu a agenda automotivu je zásadní na radě ENVI, dokonce v Lucembursku příští týden bude hlavním tématem. Lukáš Vaverka dokonce působil jako můj poradce v europarlamentu. O automotivu a jeho situaci díky politice napsal obrovské množství dohledatelných článků. Praxe je nejzásadnější.“

Bude to sekretariát

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Ministr životního prostředí Igor Červený dříve řekl iRozhlasu, že oddělení bude svou agendu se zmocněncem komunikovat a má mu být k ruce. Do loňského podzimu na ministerstvu existovala celá sekce ochrany klimatu, nejen dílčí odbory nebo oddělení.

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