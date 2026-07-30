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30. 7. 20267 minut

Okamurovci zase bez tématu, senátoři bez prázdnin, vláda znovu ignoruje vedra

Kristýna Jelínková
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Eva Soukeníková

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Vybere si Babiš SPD, nebo Plagu? Začátkem července členové SPD na sítích a v médiích silně kritizovali své koaliční partnery za to, že Česko pošle 140 milionů korun do iniciativy, s jejíž pomocí evropské země a Kanada financují americké vojenské vybavení pro Ukrajinu. „Krize“ vyústila v jednání Okamury, Babiše a Turka, kterého vyslali Motoristé. I přes silnou rétoriku se ale ukázalo, ostatně jako vždy doposud, že SPD koaliční krizi nevyvolá, a hnutí nezbylo nic jiného než se spokojit se stavem věcí. 

Okamura nicméně nechtěl své voliče zcela zklamat, a tak po jednání s Babišem před novináře předstoupil s novým tématem: SPD předložilo svým partnerům analýzu z pera náměstka ministryně financí Petra Macha, podle které by zrušení deváté třídy základní školy uspořilo státu 50 miliard korun ročně. „Nad tímto návrhem je v podstatě shoda, premiér i další se vyjádřili, že se jim ten návrh líbí,“ uvedl 10. července Okamura. Zapomněl ovšem s návrhem oslovit ministra školství.

V den, kdy začínaly sněmovní prázdniny, byla redakce zpovzdáli svědkem jeho debaty s Plagou; zůstali sami v už takřka zhaslém jednacím sále, když poslanci prchali pryč. Ani ne dvě hodiny nato ministr školství na sociálních sítích uvedl: „Tomio Okamura je předsedou sněmovny, nikoli členem vlády. Je krátkozraké dívat se na už tak podfinancované školství optikou úspor, ale narativem musí být efektivita a výkonnost.“ A do podkresu příspěvku vložil i hudbu: píseň Sad But True americké skupiny Metallica. 

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