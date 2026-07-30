Sirény z Facebooku. Svět testerek, které zkouší věrnost manželů, snoubenců a partnerů
A jak říkají, nechytí se jen jeden z třiceti
Expertka na bezpečnost finančních převodů ví, že vypátrat člověka trvá jen pár minut. Darja sedí u stolu a kouká na Excel a na les. Je jí devětadvacet let, bydlí daleko od města a pracuje na dálku. O tomhle dlouho snila.
Světlé vlasy má tak dlouhé, že kdyby na židli zaklonila hlavu, konečky by se dotkly podlahy. Každý den se jí hlavou honí čísla, ale dneska bude lovit. I k tomu je potřeba schopnost analyzovat, odhodlání a soustředění. Navíc má jednu superschopnost: dokáže si popovídat s každým.
Aby vystopovala muže, nemusí ani vstát ze židle. Nejdřív zkoumá terén. Shromažďuje informace. Prochází jeho profil na sociálních sítích, sleduje, co sdílí a jak komentuje. Po krátkém průzkumu ví, kde bydlí, kde se narodil a co mají společného.
Cíl první: Adam. Po několika minutách se Darja dozví: 1. že je ve vztahu. 2. že pracuje na letišti. 3. že je společenský a vtipný. Letiště je dobré téma na začátek konverzace, pomyslí si Darja, každý den tam kolem Adama projdou tisíce žen.
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