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15. 6. 20266 minut

Migrační pakt EU žene vítr do plachet xenofobů, hlavně těch českých

Pokud hraniční země uvidí naši nulovou solidaritu, lze si snadno představit, jak skončí nové procedury

Martin Rozumek

V pátek 12. června 2026 vstoupil v účinnost migrační pakt EU a možná vůbec nikomu nepomůže. V právu EU a jednotlivých členských zemí Unie se sice objevila celá řada nových správních řízení, ale je velkou otázkou, jestli budou skutečně prováděna právě v zemích, které jsou prvními na cestě uprchlíků do EU, tedy v Řecku, Itálii, ve Španělsku, na Kypru, kterým celou dobu nepomáháme, a ještě sklízejí kritiku a „dobré“ rady zemí pěkně schovaných ve středu Evropy.

Od pátku by se měla všude na vnějších hranicích rozběhnout screeningová řízení, hraniční řízení, řádná azylová řízení i návratová řízení, a přitom není vůbec jasné, co vlastně bude s lidmi, kteří těmito řízeními projdou. Vypadá to, že možná až polovina z nich bude povinně zavřená v detencích za mřížemi i s malými dětmi a bude procházet tzv. hraničním řízením, ale ať již na konci nového řízení získají mezinárodní ochranu, nebo dostanou návratové rozhodnutí, tak ani s návratem, ani s integrací jim země typu České republiky rozhodně nepomohou. Návraty nefungují, dobrovolné přemísťovací mechanismy také ne.

Zůstane tedy zase na Řecku, Itálii a spol., jak se k této situaci postaví. A pokud hraniční země uvidí nulovou solidaritu Česka a dalších dvaceti zemí EU komukoli pomáhat a kohokoli na dobrovolném principu přijímat, což je základní premisa českého politického fungování napříč stranami, tak si lze snadno představit, s jakým úspěchem a výsledkem tyto všechny procedury skončí – možná se konat prostě ani nebudou a lidé z Řecka a jižních zemí „proproudí“ díky převaděčům dále do západní Evropy. Stejně jako je tomu nyní. A z celého tématu migrace zůstane horký populistický bič, který budou nacionalističtí a konzervativní politici zhusta využívat jako výtah k moci.

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