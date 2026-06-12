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12. 6. 20263 minuty

Příznivci vstřícnosti k uprchlíkům prohráli

Evropa bude vůči žadatelům o azyl tvrdší, ale v trumpovskou pevnost se nemění

Tomáš Lindner

Evropský azylový systém zkolaboval před více než deseti lety pod náporem syrských uprchlíků a Evropská komise od té chvíle tlačila na velkou reformu, kterou se podařilo uvést do reality tento pátek. Její výsledná podoba se vzdaluje od vstřícnosti, kterou unijní instituce i německá kancléřka Angela Merkel před deseti lety prosazovaly, a více odráží pohled těch, již uprchlíky ve svých zemích vidět nechtějí.

V Česku tuto skutečnost zakrývá fakt, že populisté tvořící dnešní vládu nový pakt bez ustání torpédují. Zaměřují se přitom na jednu jeho složku, povinnou solidaritu se státy na hranicích Unie – ačkoli ji Česko svou pomocí ukrajinským běžencům momentálně splňuje a ačkoli tato solidarita ani do budoucna nespočívá v kvótách a je možné se jí účastnit finančně. Halasným protestem proti tomu méně důležitému však – což je pro českou debatu o zahraničních tématech typické – odvádějí pozornost od toho podstatného. 

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Tím je především nové pravidlo, že nově příchozí mají být hned na hranici rozděleni podle země svého původu. Kdo pochází ze státu, jehož občané v minulých letech se svou žádostí o azyl uspěli v méně než 20 procentech případů, nebude právně vzato vpuštěn na evropskou půdu. Na vyřízení své žádosti musí čekat v nově zřízených centrech. Maximálně do tří měsíců – mnohem rychleji, než je dnes obvyklé – by se měl dozvědět výsledek a po případném odmítnutí má být rychle deportován pryč z Evropy. 

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