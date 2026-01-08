Synovec si vzal život a sestra tají okolnosti jeho smrti
Jak to mám zpracovat, když vím, co se stalo?
Letos naši rodinu zasáhla tragédie. Můj dvaadvacetiletý synovec, který byl zároveň mým kmotřencem, se uchýlil k sebevraždě. Jeho smrt mi sestra oznámila pouze SMS zprávou. Když jsem jí zavolala, řekla mi, že meditoval a podařilo se mu odejít z tohoto světa za lepším. Od začátku jsem cítila, že okolnosti, které popisuje, jsou nejasné, zavádějící a neodpovídají realitě.
Sestra nám dokonce řekla, že na rozloučení s ním nemusíme jezdit a že si ho máme pamatovat živého. Přesto jsem se rozhodla zúčastnit se ho spolu se svým synem, který měl s bratrancem blízký vztah. Rozloučení se konalo v Rakousku, kde sestra s rodinou žije. Nebyl to klasický pohřeb – jen tiché rozloučení v úzkém kruhu nejbližších, bez party, bez květin a bez obvyklých pohřebních zvyků.
Po příchodu k sestře našel můj syn na internetu zprávu, která popisovala skutečnou podobu smrti mého synovce. Dozvěděli jsme se, že zemřel velmi krutým způsobem. V tu chvíli jsem zůstala zcela zablokována. Nikomu jsme nedali najevo, že známe pravdu. Tiše a důstojně jsme se rozloučili a odešli.
Od té chvíle žiji s velmi těžkým vnitřním konfliktem. Moje máma dodnes neví, že se její vnuk zabil, protože si to sestra nepřeje. Můj bratr o tom také neví, protože je závislý na alkoholu a sestra se obává, že by to naší mámě řekl. Druhá sestra žijící v zahraničí se o smrti synovce dozvěděla až po týdnu. Téměř se psychicky zhroutila.
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