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Česko31. 7. 20267 minut

Armáda vyřazuje nepotřebné tanky, Ukrajina je zkouší získat. A SPD opět říká „ne“

Babišova vláda stojí před rozhodnutím, zda znovu odmítne pomoc Kyjevu

Kristýna Jelínková
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Ondřej Kundra

Ukrajinská vláda se podle informací Respektu snaží od Babišova kabinetu získat dosluhující tanky T-72. Koaliční SPD, která se dlouhodobě vymezuje proti pomoci Kyjevu, s tím však zásadně nesouhlasí. Ministři by měli o věci jednat v dalších týdnech. Rozhodující bude postoj premiéra Andreje Babiše - pokud má někdo páky na to, aby změnil postoj menších koaličních stran, je to právě on. 

Nemáme na ně náhradní díly

Ačkoli se na více než tisíc kilometrů dlouhé rusko-ukrajinské frontě stále častěji uplatňují moderní technologie v čele s drony, tanky z bojiště zcela nevymizely. Ukrajinci je používají jako statické, dobře zamaskované dělostřelectvo. A shromažďují je i pro možné budoucí rychlé údery, které by mohly prolomit ruské obranné linie a osvobodit část okupovaného území. „Stále více bojujeme drony, ale potřebujeme i tanky. Pomáháme jimi zadržovat postup Rusů,“ potvrzuje jeden z ukrajinských vojenských velitelů. 

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Diplomatické zdroje Respektu popisují, že kyjevská vláda proto v uplynulých měsících opakovaně sondovala, zda by od Česka nemohla získat několik desítek strojů T-72, s nimiž české vojsko po modernizaci nadále nepočítá. „Máme o ně zájem, nejednalo by se o koupi, ale o dar,“ říká jeden z ukrajinských zdrojů, který je o této věci informován.  

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