Jana Matesová: Je vláda proti mladé a střední generaci?
Takhle vypadá odklon od demokracie k autokracii
Vláda si únikovými doložkami k návrhu Zákona o rozpočtové odpovědnosti předloženými bez řádného připomínkového řízení formou poslaneckých návrhů uvolnila cestu k nekontrolovanému utrácení. V případě schválení nebudou velké části výdajů na dluh oficiálně uváděny v rozpočtovém deficitu, nebudou předkládány ke schválení parlamentu a před veřejností budou skryty, ale stát si i na ně bude muset půjčovat. Nejde o žádné malé částky. Při využití únikových doložek by vláda sama o své vůli a za zády parlamentu mohla zvýšit dluh dramaticky. V letošním rozpočtu a cenách by to například mohlo být zvýšení zadlužení nejen o schválený deficit 310 miliard Kč, ale k němu ještě dalších skoro 300 miliard. Jde samozřejmě o značný posun od našeho parlamentního systému k autokracii vlády bez kontroly parlamentu, ale i přímé ekonomické dopady zejména pro dnešní střední a mladou generaci by v případě uplatnění únikových doložek byly varovné.
Senát vrátil zákon Poslanecké sněmovně, ta senátní námitky přehlasovala, ale prezident Pavel zákon vetoval. Vládní koalice ústy premiéra, místopředsedů vlády a předsedy Poslanecké sněmovny ostře zaútočila na prezidenta, že chce „ohrozit výdaje na důchody, zdravotnictví a investice“. Novináři médií vlastněných podporovateli vládnoucí koalice spustili dehonestační boj proti prezidentovi a následně proti ekonomům vyzývajícím v otevřeném prohlášení poslance, aby důkladně zvážili důsledky takového rozpočtového rozvolnění a netransparentnosti umožněné únikovými doložkami pro budoucnost české ekonomiky a mladé a střední generace, na jejichž životní úroveň budou po desítky příštích let doléhat náklady rychlého růstu zadlužení.
Premiér a ministři osočili prezidenta z neznalosti ekonomie. Ekonomy vyzývající poslance k rozpočtové odpovědnosti osočili z účelovosti „politické deklarace“ a spříznění s opozicí. Někteří neekonomové z řad politiků i novinářů pak, pikantně, ad hominem osočili ekonomy se vzděláním ze světových univerzit a rozsáhlou praxí z ekonomického diletanství. Dýchl na nás závan standardních praktik komunistické totality 50. let minulého století.
Střih. Je 14. září 2020, českým premiérem je Andrej Babiš, ministryní financí Alena Schillerová. Premiér se vrací z Lán ze schůzky s prezidentnem republiky k vládnímu návrhu změn rozpočtových zákonů, obsahujícím mj. zrušení tzv. superhrubé mzdy při zachování patnáctiprocentní sazby, přeloženo snížení daňového zatížení občanů s příjmy z vyšší poloviny příjmového žebříčku. Prezident už dříve návrh kritizoval s obavami o rozpočtové důsledky (každoroční zásadní výpadek příjmů rozpočtu) a rozpočtovou nezodpovědnost. „Pan prezident mi tlumočil, že s tím má zásadní problém“, řekl novinářům premiér Babiš 14. září 2020 v Lánech. Žádná osočení o prezidentově ekonomickém diletanství, když má "zásadní problém" s rozpočtovou neodpovědností. Žádná slova o ohrožení výdajů na důchody, zdravotnictví a investice.
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