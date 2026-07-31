V krojích proti změně klimatu
Nová Státní kulturní politika sepsaná Motoristy škrtá odolnost společnosti i kritické myšlení
Makáme na tom a zavádíme to do procesu,“ odpověděl Respektu v březnu ministr kultury Oto Klempíř na otázku, jak se dívá na materiál Státní kulturní politika 2026–2030+, který loni na podzim připravil předchozí ministr Martin Baxa a schválila ho vláda Petra Fialy. „Budeme vycházet z dokumentu pana Baxy, ten je perfektní,“ upřesnil Klempíř svůj pohled na padesátistránkový soupis vizí, priorit a cílů, k nimž by měla česká kultura směřovat – a stát ji na této cestě měl podporovat.
Zdroje Respektu potvrzují, že Klempíř tento materiál nezpochybňoval ani během schůzek se zástupkyněmi a zástupci různých oborů napříč kulturou. Až doteď. Do připomínkového řízení se totiž dostala zbrusu nová Státní kulturní politika na příští čtyři roky. Klempířův úřad tak potvrzuje, co Respekt odhadoval už loni v říjnu po volbách: že několikaměsíční práce Baxova ministerstva skončí po příchodu Motoristů do vlády v koši.
Postarejte se o sebe sami
Novinku sepsala během posledních týdnů Barbora Šťastná, Klempířova mluvčí (a manželka ministra pro sport, zdraví a prevenci Borise Šťastného), která z pozice ředitelky kabinetu ministerstvo fakticky řídí. S předchozím dokumentem se v řadě bodů kryje. Není divu, Šťastné s ním pomáhalo devět lidí, kteří na ministerstvu po Baxově odchodu zůstali. Nicméně zásadní rozdíly jsou patrné na první pohled.
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