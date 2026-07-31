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Zahraničí31. 7. 202622 minut

Jak si prázdniny v Římě užívá globální smetánka

Být v Koloseu o samotě? Mít Carravaggia jen pro sebe? Pro turistického gurua Fulvia De Bonis není nic nemožné

Cullen Murphy
,
The Atlantic

Slavná komička by ráda měla Koloseum celé pro sebe na malou večerní akci – dá se to zařídit? Další návštěvník si při mezipřistání přeje vidět Caravaggiovo dílo ze soukromé sbírky za zdmi římského paláce – co třeba dnes večer? Cestovatel chce podnikat výlety vlakem po okolí Říma ve vagonu bez dalších pasažérů – je to možné?  

Fulvio De Bonis vždy najde způsob, jak na takové žádosti, které se pohybují na pomezí logistického rébusu a diplomacie, odpovědět kladně. Jeho exkluzivní cestovní kancelář Imago Artis – kterou spoluzaložil a vede společně se svou ženou Alessiou Tortora a jejich dlouholetou přítelkyní Chiarou Di Muoio – dokáže zajistit přístup téměř k čemukoli v Římě.

Specializuje se na sestavování neobvyklých itinerářů pro movité klienty. Fulvio má číslo na kurátory i duchovní, na hotelové poslíčky i významné osobnosti – mobil je jeho kouzelnou hůlkou, která mu umožňuje zdánlivě bezproblémový pohyb labyrintem města. S Fulviem jsem se seznámil před několika lety přes přítele, který pracuje ve Vatikánských muzeích, a od té doby jsem jej několikrát sledoval při práci. Časem jsme se spřátelili. 

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Jednoho slunečného rána před několika měsíci mě požádal, abychom se sešli před bazilikou svatých Kosmy a Damiána poblíž Fora Romana. Chtěl mi něco ukázat. Musel jsem chvíli čekat, a tak jsem si prohlížel jednu z vysokých vnějších zdí baziliky. Její historie sahá až do starověku, kdysi tvořila vnitřní stěnu dnes již neexistující stavby.

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