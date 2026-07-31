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Zahraničí31. 7. 20268 minut

Recept z „Boží země“. Jak malý indický stát vymýtil extrémní chudobu

Kérala ukazuje, že není potřeba extrémní bohatství, ale cílená pomoc a práce s komunitou

Dominika Perlínová

Indie se stává stále důležitějším globálním hráčem. Jaderná velmoc uzavírá dohody se Spojenými státy, Británií i Evropskou unií o vzájemném obchodu, v počtu obyvatel přeskočila Čínu a momentálně je to šestá nejsilnější ekonomika světa. Přes rostoucí bohatství ale žije obrovské množství tamních obyvatel v extrémní chudobě. 

Situace se zlepšuje, nicméně velmi pomalu – až na jeden indický stát. Kérala, ležící na úplném jihu Indie, nepatří k tahounům země, přesto o ní před půl rokem začali mluvit světoví ekonomové i mezinárodní neziskové organizace. Malému indickému státu se totiž podařilo zdánlivě nemožné. 

Světová banka definuje extrémní chudobu jako stav vážného nedostatku základních lidských potřeb, kdy lidé strádají kvůli nedostatku jídla, pitné vody i přístřeší. Přepočteno na peníze to znamená, že lidé mají méně než 2,15 dolaru na den.

Indický index vícerozměrné chudoby zohledňuje faktory, jako je výživa, bydlení, hygienické podmínky, vzdělání a přístup k základním službám, připomíná deník The Times of India. V současnosti takto žije asi 830 milionů lidí, neboli každý desátý člověk na světě. Ještě v roce 2000 to přitom byly dvě miliardy lidí. 

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