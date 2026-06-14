Pět českých zpráv
Vojtěch slibuje pojišťovnou hrazené léky pro obézní děti
Obézním dětem by mohly léky na hubnutí hradit zdravotní pojišťovny. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) při slavnostním otevření závodu firmy Novo Nordisk ve středních Čechách řekl, že rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Konkrétní podmínky stanoví Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) v zatím neukončeném správním řízení. Oproti roku 1991 je obézních dětí čtyřnásobek, v roce 2024 jich bylo asi 12 procent. Odborníci čekají, že v roce 2050 bude mít nadváhu či trpět obezitou polovina dětí.
Poslední rozloučení se Zdenou Mašínovou
Pohřeb Zdeny Mašínové, která zemřela minulou středu v 92 letech v olomouckém domově pro seniory, se uskuteční ve čtvrtek v evangelickém kostele v Blahoslavově ulici v Olomouci. Mašínová, která po celý život bojovala proti komunistickému režimu, byla poslední dobou již upoutána na lůžko. Naposledy veřejně vystoupila na představení Moravského divadla v Olomouci, jejím vzkazem pro následující generace prostřednictvím plátna končí inscenace s názvem Jejich sestra. Zdena Mašínová byla dcerou člena legendární odbojové organizace Tři králové Josefa Mašína. Její bratři Josef a Ctirad se v roce 1953 postavili komunistickému režimu se zbraní v ruce a za dramatických okolností se probili na Západ.
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