„Švábi“ z generace Z začali měnit svět
Indie se přidala ke globální protestní vlně mladých lidí: pohání ji frustrace z nesplněného slibu, že lepší vzdělání přinese také dobrou práci
V té většině světa, která má na chod planety stále větší vliv (a které zatím tady ve středu Evropy věnujeme zoufale málo pozornosti), se hromadí výbušná frustrace mladých lidí. Jejich vzdělání, schopnosti a ambice rostou mnohem rychleji než jejich reálné příležitosti. Živelné a nečekané bouře takzvané generace Z se v minulých dvou letech šířily řadou afrických a asijských zemí a nyní dorazily do nejlidnatější demokracie světa.
V Indii neklid začal v květnu, kdy unikly otázky těžkých jednotných testů na medicínu: dva miliony studentů je musely opakovat a asi dvacet jich kvůli stresu z osudové zkoušky spáchalo sebevraždu. O pár dní později předseda nejvyššího soudu nazval mladé a nezaměstnané krajany „šváby“ a „parazity“. „A co kdyby se všichni švábi spojili?“ zeptal se následně na síti X Abhidžít Dipké, který tou dobou studoval v americkém Bostonu. Dočkal se neočekávaného ohlasu a založil hnutí, které s ironickým odkazem na vládní Indickou lidovou stranu (BJP) nazval Švábí lidovou stranou (CJP).
Zprvu se protest v podobě různých sarkastických memů šířil na sociálních sítích: například na Instagramu „švábi“ během dvou měsíců nabrali skoro 30 milionů sledujících, třikrát více, než má strana premiéra Naréndry Módího. V červnu se přesunuli do indických ulic, po násilném zásahu policie proti pochodu v Dillí k budově parlamentu v červenci nabrali takovou sílu, že o víkendu dosáhli hlavního cíle: rezignace ministra školství. Indické politické elity už tamní mládež nemohou ignorovat s takovou arogancí jako dosud.
Tři globální trendy
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