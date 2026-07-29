Spasí nás hudba, móda nebo film? Charli XCX ukazuje, co doopravdy znamená žít popkulturou
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Žádná popová hvězda se neorientuje v popkultuře jako ona. A žádná jiná také nemá srovnatelné pochopení pro to, jak formující roli v našich životech má. Její předchozí album Brat se stalo všudypřítomným fenoménem roku 2024: přineslo několik virálních momentů, dalo nový význam archaickému slovu brat (spratek) a stvořilo archetyp chaotické ženy, která si dělá, co chce a kdy chce – a také si dost možná navždy přivlastnilo jeden svítivý odstín zelené barvy. Díky Brat se Charli XCX stala na celé jedno léto ztělesněním popkultury, na novince Music, Fashion, Film teď ukazuje, co to doopravdy znamená popkulturou žít.
Poslech může připomínat čtení trendového magazínu nebo vzrušenou debatu v přátelském kruhu o tom, kdo už viděl ten nejnovější film nebo slyšel to nejnovější album. Obsahuje nadšení z toho, že popkultura je sice prchavá, ale umožňuje dotknout se okamžiku a zachytit ducha doby. K tomu Charli XCX na desce skečovitou formou dokonale vystihuje, jak obrovská porce naší identity je s popkulturou spojená nebo z ní rovnou vyrůstá. Hudba nám zrcadlí emoce, prostřednictvím filmu chápeme své životy jako příběhy a móda nám umožňuje sebevyjádření i sebevytváření.
Což je v kontextu všech aktuálně probíhajících krizí poznání, které se dá vnímat jako hluboké i povrchní naráz: „Jaro, léto 26. Když nastane konec světa, nezbude žádná naděje. Kráčíme po molu, které vede přímo do pekla. Nic nás nespasí, ani hudba, móda nebo film,“ zpívá Charli XCX v něžném singlu SS26, který hořkosladce reflektuje, že popkultura nám sice umožňuje pochopit a případně i změnit, kým jsme, ale životy nám nezachrání. Nebo?
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