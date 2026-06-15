15. 6. 202616 minut
Vítězství z dohody si připisují USA i Írán. Izrael se distancoval a pokračuje v úderech na Libanon
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Dominikou Perlínovou
Výtah Respektu: Pár hodin před začátkem velkolepých oslav svých osmdesátých narozenin oznámil americký prezident Donald Trump uzavření dohody s Íránem. Ještě v noci to potvrdil i Pákistán, který byl prostředníkem. Podle něj by k oficiálnímu podpisu mohlo dojít v pátek ve Švýcarsku. Co dohoda obsahuje? Týká se i Izraele a jeho útoků v Libanonu? A splnily Spojené státy své cíle, o kterých šéf Bílého domu mluvil koncem února? I na to odpovídá v pondělní epizodě Dominika Perlínová.
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Podcast je součástí série
Výtah Respektu
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