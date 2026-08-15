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15. 8. 202654 minut

Jak zní, když se bourá Tesco? A dokáže Ricky Gervais natočit ještě něco tak dobrého jako Kancl?

Jindřiška Bláhová
,
Pavel Turek

V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová a Pavel Turek debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:

  • nová pravidla Eurovize
  • album sTESCOu zvukového umělce Tomáše Šenkyříka
  • režisérku Dianu Cam Van Nguyen a její debut Mezi světy
  • rozhovor s Adrianou Světlíkovou z organizace Nová síť o státní kulturní politice
  • seriál Ricky Gervaise Toulavý kočky (Netflix)
  • sitcom 1670 (Netflix)
  • nový film Pedra Almodóvara Hořké svátky
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Když už člověk jednou je, tak má sledovat kulturu v Respektu.

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Podcast je součástí série

Dělníci kultury

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