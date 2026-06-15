Irena Kalhousová

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Na téma aktuálního dění na Blízkém Východě jste mohli diskutovat s absolventkou Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, Irenou Kalhousovou, odbornicí na Blízký východ z Metropolitní univerzity Praha.
Pár dní před návštěvou amerického prezidenta Baracka Obamy v Praze proniklo několik informací o jeho dlouho avizovaném projevu, který by se měl odehrát před siluetou Pražského hradu.
Od konce října probíhají v Káhiře rozhovory mezi různými palestinskými frakcemi, jejichž výsledkem by měla být jednotná palestinská vláda.
Jestřáb izraelské politiky, nekompromisní při jednání s Palestinci. Tak je v zahraničí vnímán Benjamin Netanjahu, který byl pověřen sestavením nové izraelské vlády.
Ve volbách do Knesetu zvítězila na plné čáře pravice. Kampaň probíhala paralelně s válkou proti Hamasu v Gaze. Sestavení stabilní vlády bude ale obtížné.
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