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Proč se Češi přestávají rozvádět
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15. 6. 202629 minut

Pokud Babiš poletí do Číny a bude se tam klanět, doma proti sobě bude mít plná náměstí

(Ne)bezpečí Ondřeje Kundry se šéfem think-thanku Evropské hodnoty Jakubem Jandou

Ondřej Kundra

(Ne)bezpečí Ondřeje Kundry #67: Proč si Peking tolik přeje vyměnit svého špiona v české vazbě a co za to bude nabízet? Může premiér Andrej Babiš při své možné cestě do říše středu získat skutečně něco významného, nebo to budou jen sliby, které se nikdy nenaplní? Zatímco o cestě šéfa ANO do Číny se spekuluje, předseda Senátu Miloš Vystrčil nedávno navštívil Tchaj-wan. Jestli se Česku více vyplatí obchodovat s ním, nebo s Čínou analyzuje šéf think-tanku Evropské hodnoty Jakub Janda.

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Podcast je součástí série

(Ne)bezpečí Ondřeje Kundry

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