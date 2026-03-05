Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Sudetští Němci se vracejí
Agenda3. 5. 20263 minuty

Pět světových zpráv

Jak bude vypadat příští evropský rozpočet?

Europoslanci schválili svou pozici k návrhu víceletého finančního rámce (VFR). Loni jej představila Evropská komise – týká se to peněz na roky 2028–2035. Komise navrhla VFR v rekordní výši necelých dvou bilionů eur. Parlament požaduje VFR navýšit ještě o 10 procent. Na stejné úrovni, jako je tomu nyní, by pak měly zůstat výdaje na společnou zemědělskou politiku a kohezi, tedy na podporu méně rozvinutých regionů. O návrhu teď budou rozhodovat členské státy. Pozici Evropského parlamentu podpořilo šest českých europoslanců – všichni z nejsilnější frakce Evropská lidová strana (EPP) a pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. Proti se vyslovili tři čeští europoslanci – Ivan David z krajně pravicové frakce Evropa suverénních národů a nezařazení Ondřej Dostál a Kateřina Konečná za Stačilo!. Celkem 11 českých europoslanců se hlasování zdrželo. Česká republika je stále čistým příjemcem z unijního rozpočtu, ale v souvislosti s tím, jak země bohatne, už tomu tak v dalších letech nemusí být.

Keňský běžec Sabastian Sawe se zapsal do historie jako první atlet, který v závodě zaběhl maraton pod dvě hodiny a zvítězil tak na londýnském maratonu. Sawe překonal světový rekord a doběhl v čase 1:59:30. Maraton pod dvě hodiny patří už léta k největším sportovním cílům. K úspěchu kromě ideálních podmínek na trati přispěly i zbrusu nové běžecké boty Adizero Adios Pro Evo 3, které jsou podle běžce mimořádně lehké a pohodlné.

