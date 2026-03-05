Výstava týdne: Od Funèse k Tarkovskému – Bold Gallery zkoumá vztah mezi kinematografií a současnou malbou
Výstava propojující svět současného výtvarného umění s kinematografií by mohla dopadnout docela banálně: jako přehlídka děl inspirovaných konkrétními scénami z konkrétních filmů, mezi nimiž by v rámci vycházení vstříc očekávání publika pochopitelně převládaly scény a filmy takzvaně kultovní. Kurátor Radek Wohlmuth na to ale šel jinak. Když s majitelem pražské Bold Gallery Oldřichem Hejtmánkem vymýšlel koncept výstavy Freeze Frame?, okamžitě došli k tomu, že vztah mezi artefakty a filmy musí být spíš volný. Kinematografie je v dnešní digitální době často zásadnějším spouštěčem umělecké imaginace než reálný okolní svět, a do výtvarných děl proto filmy vstupují tak nějak automaticky, aniž by muselo být zcela zjevné, o které přesně jde.
Výstavy se účastní hned osmnáct umělkyň a umělců. U některých je hned na první pohled patrné, z čeho vycházejí. Roman Košťál namaloval portrét Louise de Funèse v roli četníka ze Saint-Tropez, Sára Konečná zachytila Toniho Servilla, jemuž právě dohořívá cigareta v Sorentinových Následcích lásky. V dalších případech není malba s filmem zdaleka tak svázaná. Jakub Janovský nabízí své typické zátiší s pokojovou květinou a chlapcem se zakrytou tváří, přičemž jen název obrazu Panel Story odkazuje ke klasickému dílu Věry Chytilové. Stejné je to s Lucií Pouchovou a její nádhernou koloristickou prací Lucie, jež se volně vztahuje k rodinnému snímku Jindřicha Poláka Lucie, postrach ulice.
