Putin vyhrožuje zničením dvěma továrnám v Česku, ale skutečný cíl operace je jiný
Jak fungují zdejší výrobci dronů pro Ukrajinu, které komplikují postup Rusů na frontě
Kdo by čekal, že po deset dní starých výhrůžkách Ruska raketovým útokem na českou dronařskou firmu U&C UAS najde před její výrobní halou v Kolíně baterii protiraketové obrany a její pražské ředitelství ve dvanáctém patře mrakodrapu Motokov bude z bezpečnostních důvodů už dávno vyklizeno, musí být realitou překvapen. Z tovární linky dál plynule sjíždějí nové drony, zatímco šéfové společnosti sedí u svých počítačů, působí klidně a věnují se domluvám dalších kontraktů. Zdá se totiž, že moskevské výhrůžky sledují ve skutečnosti jiný cíl než fyzickou detonaci jedné kolínské továrny.
Pomoci budovat hráz
Zvenku vypadá šedo-červená budova U&C UAS na okraji Kolína stejně jako všechny haly v okolí, na rozdíl od nich ale nevyrábí věci denní spotřeby jako limonády nebo ozubená kolečka do aut, nýbrž drony pro nasazení ve válce. Proto tu panuje jiný, daleko přísnější bezpečnostní režim: všude jsou kamery, přenosy z nich vyhodnocuje ochranka, takže nikdo nepovolaný se nemůže nepozorovaně dostat přes vysoký plot. Kdyby se o to přece jen někdo pokusil, zadrží ho další strážci, kteří budovu obcházejí v pravidelných intervalech.
„Kdyby došlo k narušení, jsme u pachatele okamžitě,“ říká provozní ředitel U&C UAS Robert Vacek. Kdo by přece jen nějak pronikl až do fabriky, narazí na další problém. Uvnitř se nejde pohybovat volně mezi jednotlivými místnostmi, do každé se lze dostat jen pomocí čipové karty. „Zvýšenému zabezpečení továrny a našich zaměstnanců se věnujeme od chvíle, kdy jsme to tu v roce 2024 spustili. Samozřejmě jsme udělali i nějaké další kroky, ty ale teď po výhrůžkách nechceme specifikovat,“ říká Vacek na otázku, jestli a jak firma aktuálně posílila svoji ochranu.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu