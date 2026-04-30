Boj o rozpočet EU vstupuje do horké fáze. Zůstane rekordně vysoký?
Evropský parlament se už vyjádřil. Chce víceletý finanční rámec ještě navýšit, to se ale nelíbí nejbohatším státům
Trvalo to přesně 25,5 minuty. 655 europoslanců z celé Unie se v úterý sešlo k hlasování v budově Evropského parlamentu ve Štrasburku a svižně hlasovalo o jedné z nejdůležitějších legislativ následující dekády. A stejně tak o desítkách pozměňovacích návrhů a kompromisních řešení. Nakonec zprávu přijali a zpravodajové (Portugalka Carla Tavares z frakce socialistů a demokratů a Rumun Siegfried Mureșan z frakce Evropské lidové strany) si za úspěch vysloužili od europoslanců zdvořilý potlesk. V následujících dnech budou novinářům a skrze ně i občanům Evropské unie vysvětlovat, o čem přesně se vlastně hlasovalo.
Začalo to už loni. V Evropské unii se tehdy rozhořela klíčová bitva. Vede se hned na několika úrovních, účastní se jí politické skupiny, instituce i jednotlivé státy a jde o téma, které je zásadním pro všechny občany EU, pro ni samotnou, a dokonce i pro země, se kterými organizace spolupracuje. Jde o balík peněz v hodnotě desítek bilionů korun: EU právě teď řeší, jak bude vypadat její rozpočet pro roky 2028–2035. Děje se tak v době stále častějších krizí, válek a ekonomických problémů téměř celého propojeného světa.
Komise loni navrhla rekordně vysoký víceletý finanční rámec – ve výši těžko představitelné částky téměř dvou bilionů eur (tedy zhruba 50 bilionů korun). Některé země jsou rozhodně proti – to se týká třeba Nizozemska nebo Německa, tedy těch, které do evropského rozpočtu více přispívají, než kolik z něj získávají. Naopak čistí příjemci více peněz vítají. Konkrétně česká vláda má s novým návrhem několik problémů – premiér Andrej Babiš si třeba postěžoval, že v návrhu je pro Česko o necelých 230 miliard korun méně než v končícím sedmiletém finančním rámci.
Komise totiž navrhla novou metriku toho, kolik si která země zaslouží (mimo jiné podle bohatství). Česko se už dnes řadí mezi středně bohaté země – a v následujících letech se může stát i čistým plátcem. To, co Evropský parlament v úterý schválil, je jeho pozice – tedy podněty k už existujícímu návrhu komise. Teď je na členských státech, aby se pustily do jednání. A času není mnoho. Komisař pro rozpočet Piotr Serafin opakuje, že o dlouhodobém finančním rámci je potřeba se dohodnout ještě letos. Hledání kompromisů ale bude bolet.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu