O životnost nejde. Boty lehké jako ponožka přepsaly dějiny maratonu
Londýnský závod s časem pod dvě hodiny napsal další kapitolu o sepětí vrcholového sportu a technologií
Už teď je jasné, že půjde o jednu z památných reklamních kampaní v dějinách. Dva dny před londýnským maratonem představil výrobce sportovního vybavení Adidas nové běžecké superboty nazvané Adizero Adios Pro Evo 3. Když závod v neděli skončil, s novinkou se okamžitě seznámil celý svět – právě tyto boty měl na nohou vítěz závodu, kterému se podařilo maratonských 42,195 kilometru zaběhnout za méně než dvě hodiny. Keňský běžec Sabastian Sawe sice nebyl první, komu se to povedlo, ale tento běh se odehrál za předepsaných podmínek, takže jako milník bude navěky zapsán právě jeho čas – 1 hodina, 59 minut a 30 sekund. Pár dní poté se boty začaly prodávat a my všichni jsme zřejmě vstoupili do další éry sportovních technologií.
Rámeček a pěna
Bota je to vzhledem, vahou i dalšími parametry značně neobvyklá. Váží méně než deset deka a má mohutnou podešev z pěny, která měří téměř čtyři centimetry v oblasti paty a 36 milimetrů v přední části. Abychom byli zcela přesní – pod sto gramů váží boty do velikosti 43. Originální je také křivka celé tenisky se špičkou ohnutou výrazně vzhůru. Podle designérů firmy Adidas je unikátní vzhled průvodním jevem mimořádných vlastností.
Zatímco většina současných běžeckých bot používá jako výztuhu karbonovou destičku, tady je v konstrukci boty ukryt pouze útlý rámeček. Využití karbonu (tenká vlákna uhlíku spojená k sobě pryskyřicí) při konstrukci běžeckých bot znamenalo před několika lety revoluci. A protože pěna podešve u nového modelu „nesedí“ na tuhé karbonové destičce, znamená to pro běžce pocit mimořádné měkkosti a pružnosti v dopadu. A podle Saweho to vše doplňuje další klíčová podmínka – pocit stability.
