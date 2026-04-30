Karel III. přijel do Washingtonu zachraňovat zvláštní vztahy. Je ale něco takového možné s Trumpem?
Britové a Američané k sobě pod novým americkým „králem“ stále hůře hledají cestu
Britský král Karel III. na čtyři dny navštívil Spojené státy, aby se tu zúčastnil oslav 250. výročí americké nezávislosti – na britském impériu. Prezident Donald Trump, který se netají svým obdivem k instituci britské monarchie, ho přivítal se všemi poctami, včetně přeletu amerických stíhaček F-35 nad Bílým domem. U slavnostní večeře monarcha vtipkoval, že je to lepší dýchánek než ten čajový v Bostonu (kde Američané na protest proti daním vyplenili v přístavu britskou obchodní loď, naházeli do vody přivezené bedny s čajem a symbolicky tím započali válku za nezávislost).
Bílý dům na svých sociálních sítích zveřejnil fotku usmívajících se hlav států s popiskem „Dva králové“ a Trump před novináři o Karlu III. mluvil jako o báječném člověku. Na první pohled by se tak mohlo zdát, že zvláštní vztah, který spolu obě země dlouhodobě pěstují, je stejně pevný jako dřív – myslet by si to však mohl jen někdo, kdo poslední měsíce nečetl zprávy.
Americký prezident je naštvaný, že mu Britové nepomohli s jeho válkou v Íránu, zatímco premiér Keir Starmer zase před britským parlamentem prohlásil, že se Američanům nepoddá a Trumpovu tlaku nepodlehne – nechce, aby Britům někdo z Washingtonu říkal, co mají dělat. První měsíce Trumpova mandátu, kdy se Starmer snažil nevypočitatelného a ješitného prezidenta okouzlit vstřícností, jsou pryč.
A napětí je cítit všude. Těsně před královým příjezdem britský velvyslanec v USA během přednášky ke studentům prohlásil, že jedinou zemí, se kterou nyní USA zvláštní vztah udržují, je Izrael. Zdaleka přitom nejde jen o současnou krizi na Blízkém východě. Spojené království brexitem ztratilo napojení na Evropu, a tím i oslabilo svou pozici v Trumpově obchodnickém pojetí politiky, protože Britové už toho v Bruselu pro Bílý dům příliš nevyjednají.
