Trump v Bílém domě organizuje reality show o svém nástupci
Marco Rubio, nebo J. D. Vance? Kdo po Trumpovi převezme vůdčí pozici v Republikánské straně
Necelý den poté, co Spojené státy a Izrael zahájily bombardování Íránu, se prezident Donald Trump setkal ve svém soukromém klubu a de facto druhém prezidentském sídle na Floridě v Mar-a-Lago se dvěma desítkami donorů Republikánské strany, píše list The Wall Street Journal. Zatímco si hosté v rozlehlém sále pochutnávali na obřích krabích a hovězích steacích, položil jim Trump následující otázku: „Co si myslíte o J. D. Vanceovi a Marcu Rubiovi?“ Větší potlesk si vysloužil Rubio.
Do příštích prezidentských voleb zbývá ještě více než dva a půl roku, ale současný americký prezident na ně, podle lidí z jeho okolí, myslí velmi intenzivně. Sám už kandidovat nesmí, a proto hledá svého nástupce, který povede nejen Republikánskou stranu, ale převezme i jeho hnutí Make America Great Again (Udělejme Ameriku opět velkou, MAGA). Podle zákulisních informací řady amerických médií od The Atlantic po Politico tak prezident už několik měsíců v soukromí zjišťuje názory svých poradců, stranických dárců a přátel na politicky silné a slabé stránky svého viceprezidenta a ministra zahraničí a staví tyto dva relativně mladé, ambiciózní republikány na váhu proti sobě.
Volba, před kterou Donald Trump i celá Republikánská strana stojí, je jasná. Prezident po druhém mandátu už podle americké ústavy znovu kandidovat nesmí (a pro svůj věk – v létě mu bude 80 let – se o to i přes některé prvotní spekulace zřejmě ani nepokusí). Populista a showman Trump samozřejmě nechce, aby po roce 2028 do Bílého domu usedl demokrat – nebo i k němu kritický republikán –, který by jeho odkaz zničil. Do hry ale vstupují i Trumpovy osobní preference ohledně toho, jak by souboj o jeho nástupnictví měl vypadat. Někdejší moderátor reality show The Apprentice (jejíž rekordně vysokou sledovanost má Trump podle své biografie doma zarámovanou) byl zvyklý si v živém formátu vybírat, kdo pro něj bude pracovat.
A jiné to není ani ve vedení USA. Během jeho prvního vládního období se posty ministrů i poradců měnily někdy i po pár týdnech, nyní – kdy byl od počátku více připraven na vládnutí – se obklopil oddanými stoupenci a stoupenkyněmi, a tak po více než roce zatím vystřídal pouze tři ministryně, zatímco zbytek kabinetu zůstává. Drama a napětí si tak nyní nechává pro „souboj“ Vance a Rubia, které různými pochvalami nebo výtkami pošťuchuje proti sobě a zkouší, kdo z nich je u voličského publika více oblíbený.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu